Kedy si Rusi a Bielorusi zahrajú na hokejových majstrovstvách sveta? Až po skončení vojny, odkázal šéf IIHF

Hokejový šampionát presunuli

MOV by Rusov aj Bielorusov chcel

Bezpečnostné riziká

17.4.2023 (SITA.sk) - Hokejové reprezentácie Ruska a Bieloruska nebudú súčasťou súťaží pod hlavičkou Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) minimálne do skončenia vojny na území Ukrajiny, ktorú od februára 2022 vedú Rusi s podporou Bielorusov.V kanadskom Bramptone to uviedol prezident IIHF Luc Tardif . IIHF už skôr informovala o tom, že tímy z Ruska a Bieloruska nebudú súčasťou súťaží v ročníku 2023/2024. Verdikt o ďalšom ročníku by mal padnúť v marci 2024."Verím, že Rusko a Bielorusko sa vrátia čo najskôr, pretože to by znamenalo, že sa skončila vojna," povedal Tardif pred nedeľňajším finále svetového šampionátu hokejistiek."Je to otázka bezpečnosti našich fanúšikov aj tímov. Okrem toho, bez potrebných víz nie je možné cestovať. A nik netuší, ako dlho to ešte potrvá," dodal Francúz.Ešte vlani vo februári štartovali ruské výbery mužov a žien na ZOH 2022 v čínskom Pekingu pod hlavičkou Ruského olympijského výboru. Bolo to len veľmi krátko predtým, ako Rusi s podporou Bielorusov napadli Ukrajinu.To viedlo k tomu, že IIHF Rusko aj Bielorusko vylúčilo zo svojich súťaží. MS 2023 sa mali konať v ruskom Petrohrade, federácia však rozhodla o ich presune do fínskeho Tampere a lotyšskej Rigy.Ak v marci 2024 nepadne verdikt o návrate Rusov a Bielorusov do súťažného diania, výrazne to ovplyvní ich možný štart na ZOH 2026 v Taliansku. Týkať sa to bude najmä Bielorusov, ktorí by v roku 2025 nemohli bojovať na kvalifikačných turnajoch. Medzinárodný olympijský výbor (MOV) by rád videl športovcov z Ruska a Bieloruska na svojich vrcholných podujatiach - OH či ZOH.Pred Parížom 2024 vyzval medzinárodné federácie v jednotlivých športoch, aby prehodnotili prípadný zákaz štartu Rusov a Bielorusov na svojich súťažiach.Niektoré športovcov z oboch krajín už pustili na svoje súťaže, iné odmietli prijať návrh MOV. Ani IIHF neplánuje sledovať odporúčania MOV, keďže ľadový hokej je tímový šport a pokyny vydal MOV len pre súťaže jednotlivcov.IIHF zatiaľ zdôvodňuje absenciu Rusov a Bielorusov bezpečnostnými rizikami. Ruská hokejová federácia to však považuje za "výmysel" s cieľom nepripustiť krajiny do súťaží."Chápem, že niekedy do rozhodovania vstupuje aj politický prístup. Ako ľudská bytosť však mám vlastný pohľad na pochopenie situácie. Musím však sledovať záujmy celej IIHF, postoj exekutívy a chrániť naše súťaže," uviedol Tardif.