Košičania uspeli aj v druhom finále Tipos extraligy. Kmeč priblížil, čo chýbalo Zvolenčanom (video)

Výkon brankára Riečického

Zvolenčanom chýbala efektivita





Hráči klubu HC Košice sa vo štvrtok pokúsia vybojovať si majstrovské mečbaly, kým hokejisti HKM Zvolen budú chcieť využiť domáce prostredie na dosiahnutie prvého finálového triumfu a zdramatizovanie série. Tretí tím po základnej časti tejto sezóny v semifinále proti Spišskej Novej Vsi prehral úvodný domáci duel.





18.4.2023 (SITA.sk) - Hokejisti Košíc sú na polceste za deviatym titulom majstrov Slovenska. "Oceliari" v pondelkovom druhom dueli finále play-off slovenskej hokejovej extraligy 2022/2023 zdolali Zvolenčanov 1:0 a v sérii hranej na štyri víťazstvá vedú 2:0 na zápasy. Víťazi základnej časti môžu spečatiť zisk prvého titulu od roku 2015 už počas najbližšieho výjazdu pod Pustý hrad, tretie stretnutie je na programe vo štvrtok.Základom pondelkového triumfu Košičanov bol výkon brankára Dominika Riečického, ktorý zastavil všetkých 21 striel hostí. V dvoch dueloch dokopy predviedol 56 zákrokov. O jediný presný zásah sa v Steel aréne postaral útočník Marek Slovák v 19. minúte prvej tretiny. Na rozdiel od prvého zápasu, v tom druhom boli domáci strelecky aktívnejší. Zvolenský gólman Adam Trenčín čelil 25 strelám."Moji hráči boli fantasticky mentálne nastavení a častejšie držali puk vo svojej moci. Dostali sme sa do šancí už pri prvom striedaní a odohrali sme veľmi dobrú prvú tretinu. Celkovo sme podali veľmi dobrý výkon v defenzíve a výborne zachytal Riečický," zhodnotil súboj košický tréner Dan Ceman vo videu na webe RTVS. Jeho zverenci viedli 2:0 aj v semifinálovej sérii proti Michalovciam, no potom prehrali trikrát za sebou.Zvolenčania skórovali v prvých dvoch finálových zápasoch iba raz a ak sa chcú vrátiť do Košíc, musia doma aspoň raz uspieť. "V oboch zápasoch nám trochu chýbali efektivita, väčší tlak na bránku súpera a premieňanie šancí. Jednoducho, s jedným gólom vo dvoch dueloch je ťažké pomýšľať na víťazstvo," skonštatoval Andrej Kmeč , ktorý je asistentom zvolenského kouča Petra Oremusa.