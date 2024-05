Keketi vyzdvihol činnosť ministerstva športu. Zväzy nič nereklamujú a žiadne peniaze nebudú prejedené, vyhlásil (foto)

Zmena financovania športovej infraštruktúry

Vrcholové podujatia sú najlepšou reklamou

Ministerstvo stále nemá sídlo

7.5.2024 (SITA.sk) - Podľa ministra cestovného ruchu a šport Dušana Keketiho nový rezort počas úvodných mesiacov nezaháľa a pracuje na zlepšení viacerých aspektov slovenského športu.Vyzdvihol navýšenie príspevku pre uznané športy o 20 percent či podporu pre viac ako 16 významných športových podujatí na rok 2024, ktoré boli bez finančného krytia. Avizoval tiež snahu o zmenu definície kategorizácie športovej infraštruktúry, prácu na zjednodušení výpočtu príspevkov pre zväzy.„Top tímu sme vyplácali zálohu 80 percent platieb vopred, doteraz to bývalo najviac 50 percent s cieľom, aby sa vrcholoví športovci mohli pokojne pripraviť na ich vrcholné podujatia pred OH v Paríži," uviedol Keketi na utorkovej tlačovej konferencii.Aktuálne rezort analyzuje formu navýšenia Fondu na podporu športu , aby už v tomto roku vedel podporiť projekty národného významu.„Rokujeme aj s ministerstvom financií Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou o zmene financovania športovej infraštruktúry na nejaký dlhodobý charakter a nielen formou nenávratných finančných príspevkov na ročnej báze," informoval minister.Ďalej pokračoval: „Pracujeme aj na zmenách športového sponzoringu, aby sme viac zapojili podnikateľov do financovania športu." Pripomenul tiež, že Slovakia Travel Tipos už dnes koordinujú svoje činnosti týkajúce sa športových aj iných podujatí.Šéf rezortu označil šport za obrovským prínos pre spoločnosť a zdravie obyvateľstva. „Nemenej dôležitá je aj inklúzia v športe, je potrebné vytvoriť podmienky pre zdravotne znevýhodnených alebo napríklad ženský šport," poznamenal.V súčasnosti ministerstvo už rokuje o možnej podpore organizácie významných podujatí na roky 2025 a 2026. „Aby sa nestalo, že také podujatia budú bez finančnej pomoci," povedal Keketi a doplnil: „Vrcholové športové podujatia sú najlepšou reklamou pre Slovensko a zároveň prinášajú najväčší finančný efekt. Tam budeme klásť dôraz na spoluprácu so zväzmi."Informoval tiež o tom, že cíti podporu zo strany športových zväzov. „Koncom apríla sa konala športová konferencia, na ktorej sme prezentovali naše výsledky a celá športová obec prijala kladne, že za tak krátky čas sme dokázali realizovať niektoré veci. Môžem povedať, že ministerstvo funguje výborne bez reklamácií športových zväzov," uviedol.Nový rezort, ktorý vznikol v tomto roku, je stále bez svojho sídla, no minister spresnil, že táto otázka by sa mala v blízkej budúcnosti posunúť vpred. O rozpočte ministerstva dodal: „Aktuálne je rozpočet 236 miliónov eur, pričom prevádzkové náklady sa budú hýbať na úrovni maximálne piatich percent. Všetky ostatné peniaze budú použité na konkrétne projekty a výzvy. Žiadne peniaze nebudú len prejedené."Ministerstvo považuje za strategické financovanie. „Nejde nám len o viac peňazí, ale skôr o jasný systém. Ide nám aj o vzdelanie, rozvoj talentov, systematickú prácu s mládežou, potrebu kvalitných trénerov a odborníkov. Dôležitý je aj šport pre všetkých, pretože nielen súťažný a vrcholový šport je športom," zhodnotil Keketi.Dôležitý ja aj rozvoj infraštruktúry. „Slovensko malo dlhodobo problémy s tým, že športu ani cestovnému ruchu nebola v minulosti venovaná dostatočná pozornosť. Výsledkom tohto stavu je, že systematicky bola zanedbávaná športová infraštruktúra, kde sa deficit blíži k pol miliarde. Máme chýbajúce národné športové centrá najúspešnejších športov, nespokojnosť športových zväzov s formou výpočtu príspevkov pre ich činnosť či komplikovaný systém podpory top športovcov a reprezentantov," zaznelo v utorok na tlačovej konferencii.