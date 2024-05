Slovenskej reprezentácii nevyšla generálka na MS v hokeji 2024, v Bratislave podľahli Američanom 2:6

Začiatok im nevyšiel

Preveril ich kvalitný súper





Medzištátny prípravný zápas výberov mužov - Bratislava:

Slovensko - USA 2:6 (1:2, 1:1, 0:3), doplnkové sam. nájazdy: 0:3

Góly: 19. Slafkovský (Fehérváry, Hrivík), 25. Cehlárik (Nemec, Fehérváry) - 7. Farabee (Leonard, Smith), 10. Boldy (Gaudreau, Werenski), 27. Eyssimont (M. Kessel, L. Hughes), 50. B. Tkachuk (L. Hughes, Zegras), 54. W. Smith (Boldy, Gaudreau), 60. Hayes

Vylúčení: 3:3 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Stano, Žák - D. Konc ml., Gegáň (všetci SR), 9258 divákov

Zostavy:

Slovensko: Hlavaj - Nemec, Fehérváry, Čerešňák, Ivan, Grman, Koch, Golian, Gajdoš - Slafkovský, Hrivík, Cehlárik - L. Hudáček, Cingel, Tatar - Lantoši, Čacho, Regenda - Daňo, Sukeľ, Kudrna - Takáč

USA: Lyon - S. Jones, Werenski, Petry, Sanderson, Kesselring, A. Vlasic, M. Kessel, L. Hughes - Boldy, Pinto, Gaudreau - Caufield, Zegras, B. Tkachuk - Leonard, W. Smith, Farabee - Kunin, Hayes, Eyssimont





7.5.2024 (SITA.sk) - Slovenskej hokejovej reprezentácii nevyšla generálka na majstrovstvá sveta v Česku. Zverenci trénera Craiga Ramsayho v utorok v Bratislave podľahli výberu USA 2:6. Pred MS 2024 slovenskí hokejisti absolvovali dovedna osem duelov a v nich zaznamenali bilanciu štyri víťazstvá a štyri prehry.Pod Dubňom sa uskutočnil 31. vzájomný duel oboch súperov, pričom americký výber dosiahol sedemnásty triumf. Trikrát sa tiež zrodila remíza a Slováci zaznamenali 11 triumfov. Prechádzajúci duel oba výbery odohrali na ZOH 2022 v čínskom Pekingu, slovenský tím v ňom zvíťazil 3:2 po samostatných nájazdoch.Začiatok duelu slovenskému tímu príliš nevyšiel. V 7. minúte inkasoval z hokejky Joela Farabeeho a v 10. minúte počas vylúčenia Juraja Slafkovského prekonal brankára Samuela Hlavaja aj Matt Boldy. Ešte pred prvou sirénou skorigoval Slafkovský a v úvode druhej časti vyrovnal Peter Cehlárik . Potom vak už strieľali góly iba americkí hokejisti.V druhej tretine zariadil najtesnejší náskok tímu USA útočník Michael Eyssimont, v tretej časti skórovali aj Brady Tkachuk a William Smith. Bodku za duelom dal zásahom do prázdnej bránky Kevin Hayes.„Chlapci hrali výborne. Prvé dve tretiny som bol nadšený z nášho výkonu. Som hrdý na všetkých hráčov, ktorí sa zapojili do prípravy. Až teraz začína skutočná robota. Som však rád, že nás preveril takýto kvalitný súper,“ povedal tréner Craig Ramsay v prenose JOJ Šport.Útočník Juraj Slafkovský doplnil: „Prehrali sme 2:6. Nesmieme robiť chyby. Na turnaji musíme hrať celých 60 minút inak, ako sme hrali dnes. Musíme vylepšiť veľa vecí.“Už v stredu 8. mája odcestujú Slováci na MS do Česka (10. - 26. mája). Na svetovom šampionáte sa slovenskí hráči predstavia v základnej B-skupine v Ostrave a ich súpermi budú postupne Nemci, Kazachovia, Američania, Poliaci, Francúzi, Lotyši a Švédi.