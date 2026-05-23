Sobota 23.5.2026
Meniny má Želmíra
23. mája 2026
Kempný kedysi hrával v Skalici a trénoval s Pálffym. Neskôr mu v NHL pomáhal Hossa
Český obranca Michal Kempný porozprával o svojom prepojení na Slovensko v dávnej minulosti. V očakávanom sobotnom zápase v B-skupine MS v hokeji Česko - Slovensko vo Fribourgu nastúpi proti Slovákom aj ...
23.5.2026 (SITA.sk) - Český obranca Michal Kempný porozprával o svojom prepojení na Slovensko v dávnej minulosti.
Zdroj: SITA.sk - Kempný kedysi hrával v Skalici a trénoval s Pálffym. Neskôr mu v NHL pomáhal Hossa © SITA Všetky práva vyhradené.
V očakávanom sobotnom zápase v B-skupine MS v hokeji Česko - Slovensko vo Fribourgu nastúpi proti Slovákom aj hokejista, ktorý kedysi dostal ponuku reprezentovať Slovensko.
Ako je to možné? Český obranca Michal Kempný strávil časť mládežníckej kariéry na Slovensku, konkrétne to boli tri roky v Skalici.
Z rodného Hodonína to mal do Skalice bližšie ako napríklad do Brna či Zlína, preto istý čas hokejovo rástol na Slovensku.
Rodina v Trenčíne
"Mal som 15 rokov a ani mi nenapadlo, že v Skalici nie som až tak na očiach. Na Slovensku mám aj rodinu, mamka má bratranca v Trenčíne. Ponuka reprezentovať Slovensko prišla náhodou. Hneď som ju odmietol, lebo som vždy chcel reprezentovať Česko," vysvetlil Kempný českým a slovenským médiám vo Fribourgu, cituje ho web iDnes.cz.
Skúsený 35-ročný bek nespomína na slovenskú kapitolu vo svojom hokejovom životopise v zlom. Po prvom roku už začal trénovať aj s A-tímom Skalice, kde ešte vtedy pôsobil legendárny útočník Žigmund Pálffy.
Kvalitná súťaž
"Na Slovensku sa vtedy hrala celkom kvalitná dorastenecká súťaž. A popri hokeji som stíhal aj školu, takže to bolo fajn. A čo sa týka Pálffyho? Tráviť čas s ním na ľade bolo výnimočné. Tréner Peter Oremus mi dal šancu, za ktorú som mu bol veľmi vďačný," objasnil.
Hossa mu pomohol
Kempný má za sebou šesť sezón v NHL s celkovým počtom 247 zápasov. Hrával v Chicagu a Washingtone a jeho začiatky sa mu spájajú s iným veľkým slovenským hokejistom z nedávnej minulosti. Veľmi mu vtedy v Chicagu pomohol Marián Hossa.
"Bol neskutočný! Veľmi si vážim, čo pre mňa urobil. Sedel som vedľa neho v šatni, neskôr bol aj hosť na mojej svadbe. Zostali sme v kontakte, občas sa aj vídame," reagoval Kempný.
Na zápas proti Slovensku sa teší. Pred troma rokmi nechýbal na ľade, keď sa v lotyšskej Rige dosiaľ naposledy na MS stretli Slováci s Čechmi. A Česi zvíťazili 3:2.
Ľudia sa budú baviť
Aktuálne majú Slováci v tabuľke B-skupine o jeden bod viac ako Česi. Akékoľvek slovenské víťazstvo bude potvrdenie postupu do štvrťfinále.
"Nie je to každodenná vec, že hráme proti Slovensku. Očakávam skvelú kulisu a verím, že príde veľa ľudí. Každý bod je v našej pozícii dôležitý, chceme to zvládnuť," dodal Kempný aj pre iDnes.cz.
Zdroj: SITA.sk - Kempný kedysi hrával v Skalici a trénoval s Pálffym. Neskôr mu v NHL pomáhal Hossa © SITA Všetky práva vyhradené.
Kanadský mladík takmer ani nehral a stal sa mužom zápasu. Finnie strelil prvý gól na MS – VIDEO
Piatok na MS v hokeji 2026 v kocke: Prekvapenia sa nekonali, favoriti zdolali outsiderov – VIDEO, FOTO
