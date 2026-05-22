 Piatok 22.5.2026
 Meniny má Júlia Juliana
22. mája 2026

Piatok na MS v hokeji 2026 v kocke: Prekvapenia sa nekonali, favoriti zdolali outsiderov – VIDEO, FOTO


Tagy: Fribourg MS v hokeji 2026 Zürich

Výsledky piatkových zápasov na MS v hokeji 2026. Piatkový program na hokejových majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku priniesol iba víťazstvá favoritov v riadnom hracom čase. Outsideri vyšli bodovo ...



22.5.2026 (SITA.sk) - Výsledky piatkových zápasov na MS v hokeji 2026.


Piatkový program na hokejových majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku priniesol iba víťazstvá favoritov v riadnom hracom čase. Outsideri vyšli bodovo naprázdno, každý z nich je "namočený" do boja o záchranu medzi elitou.

V "slovenskej" B-skupine si Kanaďania poradili so Slovincami 3:1 a je na čele tabuľky so 14 bodmi, o postup do štvrťfinále môže prísť už len matematicky. Vo večernom zápase výber Švédska zdolali tím Talianska 3:0 a posunuli sa na 4. pozíciu hodnotenia.



V A-skupine najprv Nemci triumfovali nad Maďarmi 6:2 aj zásluhou hetriku Leona Gawankeho a ešte majú šancu postúpiť do vyraďovacej časti, aj keď z doterajších piatich vystúpení nazbierali len štyri body. Vo večernom stretnutí Fíni zvíťazili nad Britmi a spolu so Švajčiarmi už majú štvrťfinálovú istotu.



Po piatku sú stopercentné práve výbery Fínska a Švajčiarska, bez bodu zostávajú družstvá Veľkej Británie, Dánska a Talianska.


Výsledky MS v hokeji 2026 - piatok 22. mája



  • A-skupina (Zürich)


Nemecko - Maďarsko 6:2 (2:0, 2:0, 2:2)



Fínsko - Veľká Británia 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)




  • B-skupina (Fribourg)


Kanada - Slovinsko 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)



Švédsko - Taliansko 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)



Zdroj: SITA.sk

