|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 22.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Júlia Juliana
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
22. mája 2026
Piatok na MS v hokeji 2026 v kocke: Prekvapenia sa nekonali, favoriti zdolali outsiderov – VIDEO, FOTO
Tagy: Fribourg MS v hokeji 2026 Zürich
Výsledky piatkových zápasov na MS v hokeji 2026. Piatkový program na hokejových majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku priniesol iba víťazstvá favoritov v riadnom hracom čase. Outsideri vyšli bodovo ...
Zdieľať
22.5.2026 (SITA.sk) - Výsledky piatkových zápasov na MS v hokeji 2026.
Piatkový program na hokejových majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku priniesol iba víťazstvá favoritov v riadnom hracom čase. Outsideri vyšli bodovo naprázdno, každý z nich je "namočený" do boja o záchranu medzi elitou.
V "slovenskej" B-skupine si Kanaďania poradili so Slovincami 3:1 a je na čele tabuľky so 14 bodmi, o postup do štvrťfinále môže prísť už len matematicky. Vo večernom zápase výber Švédska zdolali tím Talianska 3:0 a posunuli sa na 4. pozíciu hodnotenia.
V A-skupine najprv Nemci triumfovali nad Maďarmi 6:2 aj zásluhou hetriku Leona Gawankeho a ešte majú šancu postúpiť do vyraďovacej časti, aj keď z doterajších piatich vystúpení nazbierali len štyri body. Vo večernom stretnutí Fíni zvíťazili nad Britmi a spolu so Švajčiarmi už majú štvrťfinálovú istotu.
Po piatku sú stopercentné práve výbery Fínska a Švajčiarska, bez bodu zostávajú družstvá Veľkej Británie, Dánska a Talianska.
Zdroj: SITA.sk - Piatok na MS v hokeji 2026 v kocke: Prekvapenia sa nekonali, favoriti zdolali outsiderov – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Piatkový program na hokejových majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku priniesol iba víťazstvá favoritov v riadnom hracom čase. Outsideri vyšli bodovo naprázdno, každý z nich je "namočený" do boja o záchranu medzi elitou.
V "slovenskej" B-skupine si Kanaďania poradili so Slovincami 3:1 a je na čele tabuľky so 14 bodmi, o postup do štvrťfinále môže prísť už len matematicky. Vo večernom zápase výber Švédska zdolali tím Talianska 3:0 a posunuli sa na 4. pozíciu hodnotenia.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/fotografie-ms-v-hokeji-2026-piatok-22-maj/">Fotografie MS v hokeji 2026 (piatok 22. máj): Favorizované tímy vyhrali svoje zápasy
V A-skupine najprv Nemci triumfovali nad Maďarmi 6:2 aj zásluhou hetriku Leona Gawankeho a ešte majú šancu postúpiť do vyraďovacej časti, aj keď z doterajších piatich vystúpení nazbierali len štyri body. Vo večernom stretnutí Fíni zvíťazili nad Britmi a spolu so Švajčiarmi už majú štvrťfinálovú istotu.
Po piatku sú stopercentné práve výbery Fínska a Švajčiarska, bez bodu zostávajú družstvá Veľkej Británie, Dánska a Talianska.
Výsledky MS v hokeji 2026 - piatok 22. mája
- A-skupina (Zürich)
Nemecko - Maďarsko 6:2 (2:0, 2:0, 2:2)
Fínsko - Veľká Británia 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
- B-skupina (Fribourg)
Kanada - Slovinsko 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Švédsko - Taliansko 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
>>> Všetko o MS v hokeji 2026
Zdroj: SITA.sk - Piatok na MS v hokeji 2026 v kocke: Prekvapenia sa nekonali, favoriti zdolali outsiderov – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Fribourg MS v hokeji 2026 Zürich
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Kariéru končí niekdajší kapitán FC Chelsea, bodku za ňou dá Azpilicueta v sobotu
Kariéru končí niekdajší kapitán FC Chelsea, bodku za ňou dá Azpilicueta v sobotu