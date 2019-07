Kenderesiho obvinili zo sexuálneho obťažovania, krajinu opustiť môže

Na snímke Tamás Kenderesi (vpravo). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Soul 31. júla (TASR) - Maďarský plavec Tamás Kenderesi, ktorý čelí v Kórejskej republike obvineniam zo sexuálneho obťažovania, môže opustiť krajinu.Bronzového medailistu z OH 2016 na 200 m motýlik formálne obvinili v stredu, informovala predstaviteľka okresnej prokuratúry v Gwandžu. Ako ďalej uviedla, Kenderesi musel zaplatiť depozit vo výške 2500 dolárov za prípadnú pokutu a prípad budú riešiť zatiaľ administratívne bez súdneho konania. Incident sa odohral v dejisku nedávnych plaveckých MS v Kórejskej republike.Dvadsaťdvaročný Kenderesi priznal kontakt so ženou, ale odmieta obvinenie z obťažovania.citovala ho agentúra AFP.Kenderesiho neskôr polícia prepustila a mohol sa vrátiť do dediny pre športovcov. Dostal však zákaz najbližších desať dní opustiť krajinu.