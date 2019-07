McCollum predĺžil kontrakt s Portlandom do sezóny 2023/2024

Na snímke hráč Portlandu CJ McCollum (vľavo). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Portland 31. júla (TASR) - Americký basketbalista CJ McCollum predĺžil kontrakt s klubom zámorskej NBA Portlandom Trail Blazers o tri roky do konca sezóny 2023/2024. Portál ESPN informoval, že nová zmluva má hodnotu 100 miliónov dolárov.Dvadsaťsedemročný rozohrávač dosiahol v uplynulej sezóne priemer 21 bodov, štyri doskoky a tri asistencie na zápas. V play off mal dokonca priemery 24,7 bodu, päť doskoku a 3,7 asistencie a výrazne pomohol Portlandu k postupu až do finále Západnej konferencie. V ňom Trail Blazers prehrali s Golden State 0:4 na zápasy.