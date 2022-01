Kerberová musela pre pozitívny test na COVID-19 vynechať turnaj v Sydney, zúčastní sa na Australian Open

Stanovila si nové ciele

uviedla Kerberová na webe tennisworldusa.com.

Kerberovú vlani zdolala Perová

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.1.2022 (Webnoviny.sk) - Nemecká tenistka Angelique Kerberová mala v závere minulého roka pozitívny test na koronavírus a výrazne to ovplyvnilo jej prípravu na novú sezónu.Bývalá svetová jednotka a trojnásobná grandslamová víťazka nestihla prípravný turnaj v Sydney, ale napokon sa rozhodla odletieť na Australian Open do Melbourne. Šampiónka z roku 2016 si však nie je istá, na čo si bude môcť trúfať vzhľadom na tréningový deficit pre COVID-19."Som sklamaná z toho, že som nestihla turnaj WTA v Sydney, po nákaze a potrebnej karanténe som musela prispôsobiť svoj program. Mám však úspešne za sebou lekárske testy a verím, že budem pripravená hrať na Australian Open. Ďakujem všetkým za podporu," napísala Angelique Kerberová na svojom instagramovom profile.Vzhľadom na súčasnú neutešenú situáciu s koronavírusom aj vo svete tenisu víťazka 13 turnajov na hlavnom ženskom okruhu skonštatovala: "Mám pochybnosti z toho, čo sa deje vo svete aj v tenise. Už minulý rok bol veľmi náročný, ale dôležitý bol návrat fanúšikov na zápasy. Aj ja som sa dokázala naštartovať a stanoviť si nové ciele. Vždy je potrebné nájsť v sebe energiu, aj keď veci okolo vás nefungujú. Mám pocit, že celá moja kariéra je o padnutí na dno a opätovnom povstaní,"Tridsaťtriročná nemecká ľaváčka je aktuálne na 16. priečke singlového renkingu WTA. Na Australian Open nebude obhajovať žiadne body, keďže sa vlani rozlúčila hneď v 1. kole po hladkej prehre s Američankou Bernardou Perovou /0:6, 4:6/. Neskôr sa však prebojovala do semifinále Wimbledonu, kde ju zastavila až neskoršia šampiónka Austrálčanka Ashleigh Bartyová."Vždy o sebe pochybujem, ale zároveň mám aj vieru, že ešte niečo v tenise dokážem. Pocit, že ešte stále mám na to, aby som sa porovnávala s najlepšími hráčkami, je pre mňa mimoriadne dôležitý," dodala Kerberová.