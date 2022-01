Vlhová si stále udržiava náskok pred Shiffrinovou, lyžovanie sa presúva z Flachau do Schladmingu

Vysoké čísla nakazených v okolí Flachau

Vlhová má náskok pred Shiffrinovou

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.1.2022 (Webnoviny.sk) - Najlepšie svetové lyžiarky neprídu o jeden z najatraktívnejších slalomov sezóny pod umelým osvetlením. Medzinárodná lyžiarska federácia (FIS) rýchlo vybavila náhradu za rakúsky Flachau, kde sa v utorok 11. januára nebude lyžovať pre vysoký počet prípadov koronavírusu v tomto období.Za Flachau napokon zaskočí neďaleký Schladming, ktorý vôbec po prvý raz od roku 2012 privíta ženskú slalomovú elitu vo Svetovom pohári. Jazdiť sa bude v utorok 11. 1. v pôvodných časoch, čiže 1. kolo od 18.00 h a druhé od 20.45 h."Mali sme intenzívne rozhovory a padlo rozhodnutie. Namiesto do Flachau sa pôjde do Schladmingu. Chcem sa poďakovať všetkým obetavým organizátorom a dobrovoľníkom z Flachau, ale tento rok atraktívny nočný slalom bude v Schladmingu. Žiaľ, čísla nákazy v okolí Flachau sú privysoké," uviedla prezidentka Rakúskeho lyžiarskeho zväzu Roswitha Stadloberová na portáli ORF.Rakúske lyžiarske strediská Flachau a Schladming sú od seba vzdialené iba 35 km, ale patria do rôznych spolkových krajín. Zatiaľ čo Flachau je súčasťou Salzburska, Schladming náleží do Štajerska a tam zatiaľ povolili podujatia Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní. V Schladmingu by sa mal podľa plánu uskutočniť aj atraktívny mužský slalom rovnako vo večerných časoch, ale až 25. januára.Pre Petru Vlhovú bude zjazdovka Planai v Schladmingu takmer úplne nová rovnako ako pre väčšinu svetovej slalomovej špičky. Úradujúca držiteľka veľkého glóbusu tam súťažila dosiaľ iba raz počas majstrovstiev sveta v roku 2013. Vtedy ako 17-ročná nedokončila prvé kolo. O rok skôr bolo v Schladmingu na programe finále Svetového pohára, kde Veronika Velez Zuzulová skončila v slalome tesne druhá za Michaelou Kirchgasserovou.Vlhová vyhrala štyri z piatich slalomov aktuálnej sezóny Svetového pohára alpských lyžiarok a na čele hodnotenia má náskok 140 bodov pred Mikaelou Shiffrinovou. Ešte pred pretekmi v Schladmingu na najlepšie protagonistky technických disciplín čaká pretekový víkend v slovinskej Kranjskej Gore. V sobotu tam absolvujú obrovský slalom a o deň neskôr slalom.