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03. októbra 2026
Kéry: Článok 5 NATO neznamená automatické vyslanie slovenských vojakov do konfliktu – VIDEO
Reakcia podľa neho môže siahať od nejakých diplomatických krokov k posilneniu vzdušného priestoru alebo nejakej ďalšej logistickej pomoci až po samotné vyslanie vojakov.
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3.10.2026 (SITA.sk) - Reakcia podľa neho môže siahať od nejakých diplomatických krokov k posilneniu vzdušného priestoru alebo nejakej ďalšej logistickej pomoci až po samotné vyslanie vojakov.
Článok 5 Severoatlantickej zmluvy neznamená podľa poslanca Smeru a predsedu zahraničného výboru Národnej rady SR Mariána Kéryho automatickú povinnosť Slovenska vyslať vojakov do ozbrojeného konfliktu. V rozhovore pre SITA uviedol, že prípadná reakcia členských krajín môže mať viacero podôb.
NATO vo svojom výklade článku 5 uvádza, že pri ozbrojenom útoku na člena majú ostatní spojenci povinnosť poskytnúť pomoc, pričom každý štát prijíma opatrenia, ktoré považuje za potrebné a pomoc nemusí automaticky znamenať použitie ozbrojenej sily.
„Článok 5 hovorí o tom, že všetky členské štáty aliancie sa musia zhodnúť jednomyselne. Nikto nemôže prikázať Národnej rade SR alebo vláde Slovenskej republiky, aby automaticky vyslala slovenských vojakov do nejakej zóny konfliktu. Je to na princípe solidarity,“ povedal Kéry.
Reakcia podľa neho môže siahať „od nejakých diplomatických krokov k posilneniu vzdušného priestoru alebo nejakej ďalšej logistickej pomoci až po samotné vyslanie vojakov.
„Ale nikde nie je napísané, že to je povinnosť. Toto má v rukách vláda Slovenskej republiky a Národná rada SR,“ dodal. Kolektívny princíp, že napadnutie jedného členského štátu NATO znamená napadnutie všetkých pokladá Kéry za veľmi dobrý.
V súvislosti s bezpečnostnými incidentmi, pri ktorých existujú podozrenia, že za nimi stojí Rusko, Kéry uviedol, že treba vychádzať z konkrétnych dôkazov. „Ak tu budú konkrétne dôkazy, tak samozrejme, že vyjadríme solidaritu, postavíme sa za nášho partnera a povieme Ruskej federácii jedným hlasom, že jednoducho toto sa nerobí na území EÚ a Severoatlantickej aliancie a vedie to k eskalácii,“ povedal.
Dodal, že žiadny príčetný človek si nemôže želať, aby tu vznikol väčší, globálnejší konflikt a treba sa mu vyhnúť. Za dôležité považuje rokovania a diplomatické kontakty.
„Ja som povedal už viackrát, že Ruská federácia vojenským napadnutím Ukrajiny vo februári 2022 hrubým spôsobom porušila medzinárodné právo. Rovnako aj tým, že vyhlásila zvrchované územia Ukrajiny za územia Ruskej federácie,“ povedal Kéry. To, že vypukol na Ukrajine vojenský konflikt, je podľa neho zlyhanie všetkých. „Je to zlyhanie politikov, aj diplomatov, tak z Ruskej federácie, ako aj z Európskej únie a Severoatlantickej aliancie,“ povedal.
Zdroj: SITA.sk - Kéry: Článok 5 NATO neznamená automatické vyslanie slovenských vojakov do konfliktu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Článok 5 Severoatlantickej zmluvy neznamená podľa poslanca Smeru a predsedu zahraničného výboru Národnej rady SR Mariána Kéryho automatickú povinnosť Slovenska vyslať vojakov do ozbrojeného konfliktu. V rozhovore pre SITA uviedol, že prípadná reakcia členských krajín môže mať viacero podôb.
NATO vo svojom výklade článku 5 uvádza, že pri ozbrojenom útoku na člena majú ostatní spojenci povinnosť poskytnúť pomoc, pričom každý štát prijíma opatrenia, ktoré považuje za potrebné a pomoc nemusí automaticky znamenať použitie ozbrojenej sily.
Vyslanie vojakov nie je automatickou povinnosťou
„Článok 5 hovorí o tom, že všetky členské štáty aliancie sa musia zhodnúť jednomyselne. Nikto nemôže prikázať Národnej rade SR alebo vláde Slovenskej republiky, aby automaticky vyslala slovenských vojakov do nejakej zóny konfliktu. Je to na princípe solidarity,“ povedal Kéry.
Reakcia podľa neho môže siahať „od nejakých diplomatických krokov k posilneniu vzdušného priestoru alebo nejakej ďalšej logistickej pomoci až po samotné vyslanie vojakov.
„Ale nikde nie je napísané, že to je povinnosť. Toto má v rukách vláda Slovenskej republiky a Národná rada SR,“ dodal. Kolektívny princíp, že napadnutie jedného členského štátu NATO znamená napadnutie všetkých pokladá Kéry za veľmi dobrý.
Kéry hovorí o potrebe konkrétnych dôkazov
V súvislosti s bezpečnostnými incidentmi, pri ktorých existujú podozrenia, že za nimi stojí Rusko, Kéry uviedol, že treba vychádzať z konkrétnych dôkazov. „Ak tu budú konkrétne dôkazy, tak samozrejme, že vyjadríme solidaritu, postavíme sa za nášho partnera a povieme Ruskej federácii jedným hlasom, že jednoducho toto sa nerobí na území EÚ a Severoatlantickej aliancie a vedie to k eskalácii,“ povedal.
Dodal, že žiadny príčetný človek si nemôže želať, aby tu vznikol väčší, globálnejší konflikt a treba sa mu vyhnúť. Za dôležité považuje rokovania a diplomatické kontakty.
„Ja som povedal už viackrát, že Ruská federácia vojenským napadnutím Ukrajiny vo februári 2022 hrubým spôsobom porušila medzinárodné právo. Rovnako aj tým, že vyhlásila zvrchované územia Ukrajiny za územia Ruskej federácie,“ povedal Kéry. To, že vypukol na Ukrajine vojenský konflikt, je podľa neho zlyhanie všetkých. „Je to zlyhanie politikov, aj diplomatov, tak z Ruskej federácie, ako aj z Európskej únie a Severoatlantickej aliancie,“ povedal.
>>>> Celý rozhovor s poslancom Mariánom Kérym
Zdroj: SITA.sk - Kéry: Článok 5 NATO neznamená automatické vyslanie slovenských vojakov do konfliktu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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