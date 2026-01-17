Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 17.1.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Nataša
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

17. januára 2026

Kéry hovorí o zneužívaní pojmu extrémizmus, znižovanie trestov nepovažuje za riešenie


Tagy: Extrémizmus Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Sobotné dialógy Trestný zákon

Poslanec Marián Kéry (Smer-SD) nesúhlasí so znižovaním trestov za extrémizmu. Uviedol to v diskusnej ...



Zdieľať
64130053a453e388640543 676x451 17.1.2026 (SITA.sk) - Poslanec Marián Kéry (Smer-SD) nesúhlasí so znižovaním trestov za extrémizmu. Uviedol to v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy. Ako však podotkol, víta, že Slovenská národná strana (SNS) tému extrémizmu otvorila. Problém však podľa neho treba hľadať inde.


„V roku 2020 - 2023 sme boli svedkami, že sa trestné právo používalo v súboji s politickými oponentmi. A dnes mi vadí, že sa za pojem extrémizmus dá schovať všetko a za extrémistov sú označovaní politici alebo ľudia, ktorí majú iný názor ako mainstreamový," povedal poslanec. To, či strana Smer-SD návrh z dielne SNS podporí, sa ešte nevie. Kéry informoval, že budúci týždeň bude koaličná rada a bude sa tam diskutovať aj o tejto téme.

Pandémia ako príklad nálepkovania


„Ja osobne nie som fanúšik znižovania trestov za extrémizmus. Ale poďme sa o tom baviť, lebo je to veľmi dôležitá téma," uviedol poslanec. Pripomenul v tejto súvislosti obdobie pandémie Covid-19. „Keď niekto povedal, že sa nedá očkovať, hneď bol označovaný za extrémistu," dodal poslanec.

Podľa neho sú na tom rovnako pojmy nacizmus a fašizmus, za ktoré je dnes snaha schovať takmer všetko. Poslanec je názoru, že je to nebezpečné a že to devalvuje podstatu toho, čo by sa v skutočnosti malo nazývať skutočným menom, a teda čo je skutočne znakom fašizmu alebo nacizmu.

Krúpa hovorí o adresnej trestnej politike


Poslanec Juraj Krúpa (SaS) v diskusii uviedol, že do roku 2023 Trestný zákon nebol žiadny problém, až dovtedy, kým sa to nezačalo týkať ľudí blízkych Smeru či oligarchov. „Tresty za omeškanie, také, ktoré postihli 26-tisíc ľudí, neboli problém, pokiaľ sa takéto omeškanie nestalo ministrovi vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi (Hlas-SD), ktorý dostal exekúciu," povedal Krúpa.

Rovnako je to podľa neho aj u znižovania trestov za extrémizmus. „Na slovensku sme očakávali, že budeme mať adresnú energopomoc. Nakoniec je z toho plošná energopomoc. Ale to, čo táto vládna koalícia priniesla, je adresná pomoc v trestnej politike a trestných zákonoch, ktoré sú adresované ľuďom blízkym tejto vládnej koalícii," vyhlásil poslanec a upozornil, že takéto zmeny síce adresne pomôžu vybraným osobám, ale Slovensko ako také to môže poškodiť.


Zdroj: SITA.sk - Kéry hovorí o zneužívaní pojmu extrémizmus, znižovanie trestov nepovažuje za riešenie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Extrémizmus Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Sobotné dialógy Trestný zákon
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Civilné obete na Ukrajine prudko vzrástli, OSN označila rok 2025 za jeden z najhorších od začiatku vojny
<< predchádzajúci článok
Turisti často podcenili situáciu, počet zásahov v náročnom teréne v uplynulom roku výrazne vzrástol

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 