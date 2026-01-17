|
17. januára 2026
Turisti často podcenili situáciu, počet zásahov v náročnom teréne v uplynulom roku výrazne vzrástol
Horská záchranná služba (HZS) vlani evidovala 3 125 zásahov, čo predstavuje nárast o 231 prípadov, a teda takmer o 8 percent viac oproti roku 2024. Ako ...
17.1.2026 (SITA.sk) - Horská záchranná služba (HZS) vlani evidovala 3 125 zásahov, čo predstavuje nárast o 231 prípadov, a teda takmer o 8 percent viac oproti roku 2024. Ako informoval hovorca Ministerstva vnútra SR Matej Neumann, Operačné stredisko HZS prijalo 2 207 tiesňových volaní, z ktorých väčšina, až 2 205, sa týkala lyžiarov na lyžiarskych trasách.
Je to o 14 percent viac ako v roku predtým. Najviac zásahov bolo v Nízkych Tatrách (1 248), nasleduje Malá Fatra (267), Západné Tatry (208) a Veľká Fatra (203). Počet úrazov na turisticky značených chodníkoch mierne klesol z 970 v roku 2024 na 920 v roku 2025, pričom najviac zásahov v tomto segmente zaznamenali Vysoké Tatry (337).
Zimná sezóna 2025 bola na sneh extrémne slabá, no napriek tomu došlo k štyrom lavínovým nehodám so zraneniami, z ktorých dve boli tragické. Stredisko lavínovej prevencie a vzdelávania vykonalo 37 testov stability snehovej pokrývky a podieľalo sa na viac ako 40 zásahoch HZS. Pri 29 zásahoch boli použité drony.
Počet smrteľných nehôd mierne klesol z 33 v roku 2024 na 28 v roku 2025, pričom najviac obetí bolo vo Vysokých Tatrách (18). „Nízke Tatry mali šesť obetí, Západné Tatry tri, Malá Fatra jednu obeť,“ informoval riaditeľ HZS Martin Matúšek a zdôraznil význam prípravy a správnej výbavy pri pobyte v horách.
Najviac zranených návštevníkov hôr bolo slovenskej národnosti (44,9 %), nasledovali Poliaci (25 %) a Česi (8,9 %). V horolezeckom teréne nad II. stupeň obtiažnosti UIAA (medzinárodná stupnica hodnotenia technickej náročnosti lezeckých ciest a túr) stúpol počet zásahov zo 73 na 91, často pre podcenenie situácie alebo nedostatočnej výbave.
Ministerstvo vnútra a HZS apelujú na návštevníkov hôr, aby plánovali trasy, sledovali predpoveď počasia, rešpektovali pravidlá a počúvali varovné signály. „Zodpovednosť v horách nie je voľba, ale podmienka šťastného návratu domov,“ zdôraznil Matúšek.
Horská záchranná služba zároveň poďakovala všetkým, ktorí sa podieľali na záchrane životov, vrátane príslušníkov HZS, dobrovoľníkov a ďalších záchranných zložiek.
