Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 17.1.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Nataša
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

17. januára 2026

Turisti často podcenili situáciu, počet zásahov v náročnom teréne v uplynulom roku výrazne vzrástol


Tagy: Malá Fatra Vysoké Tatry Západné Tatry

Horská záchranná služba (HZS) vlani evidovala 3 125 zásahov, čo predstavuje nárast o 231 prípadov, a teda takmer o 8 percent viac oproti roku 2024. Ako ...



Zdieľať
www1709232332797 e1709280551400 676x512 17.1.2026 (SITA.sk) - Horská záchranná služba (HZS) vlani evidovala 3 125 zásahov, čo predstavuje nárast o 231 prípadov, a teda takmer o 8 percent viac oproti roku 2024. Ako informoval hovorca Ministerstva vnútra SR Matej Neumann, Operačné stredisko HZS prijalo 2 207 tiesňových volaní, z ktorých väčšina, až 2 205, sa týkala lyžiarov na lyžiarskych trasách.

Najviac zásahov v Nízkych Tatrách


Je to o 14 percent viac ako v roku predtým. Najviac zásahov bolo v Nízkych Tatrách (1 248), nasleduje Malá Fatra (267), Západné Tatry (208) a Veľká Fatra (203). Počet úrazov na turisticky značených chodníkoch mierne klesol z 970 v roku 2024 na 920 v roku 2025, pričom najviac zásahov v tomto segmente zaznamenali Vysoké Tatry (337).

Zimná sezóna 2025 bola na sneh extrémne slabá, no napriek tomu došlo k štyrom lavínovým nehodám so zraneniami, z ktorých dve boli tragické. Stredisko lavínovej prevencie a vzdelávania vykonalo 37 testov stability snehovej pokrývky a podieľalo sa na viac ako 40 zásahoch HZS. Pri 29 zásahoch boli použité drony.

Počet smrteľných nehôd mierne klesol z 33 v roku 2024 na 28 v roku 2025, pričom najviac obetí bolo vo Vysokých Tatrách (18). „Nízke Tatry mali šesť obetí, Západné Tatry tri, Malá Fatra jednu obeť,“ informoval riaditeľ HZS Martin Matúšek a zdôraznil význam prípravy a správnej výbavy pri pobyte v horách.

Najčastejšie pri Slovákoch a Poliakoch


Najviac zranených návštevníkov hôr bolo slovenskej národnosti (44,9 %), nasledovali Poliaci (25 %) a Česi (8,9 %). V horolezeckom teréne nad II. stupeň obtiažnosti UIAA (medzinárodná stupnica hodnotenia technickej náročnosti lezeckých ciest a túr) stúpol počet zásahov zo 73 na 91, často pre podcenenie situácie alebo nedostatočnej výbave.

Ministerstvo vnútra a HZS apelujú na návštevníkov hôr, aby plánovali trasy, sledovali predpoveď počasia, rešpektovali pravidlá a počúvali varovné signály. „Zodpovednosť v horách nie je voľba, ale podmienka šťastného návratu domov,“ zdôraznil Matúšek.

Horská záchranná služba zároveň poďakovala všetkým, ktorí sa podieľali na záchrane životov, vrátane príslušníkov HZS, dobrovoľníkov a ďalších záchranných zložiek.


Zdroj: SITA.sk - Turisti často podcenili situáciu, počet zásahov v náročnom teréne v uplynulom roku výrazne vzrástol © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Malá Fatra Vysoké Tatry Západné Tatry
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Kéry hovorí o zneužívaní pojmu extrémizmus, znižovanie trestov nepovažuje za riešenie
<< predchádzajúci článok
Príbehy, na ktoré sa nezabudlo, Projekt Stratené príbehy v Trnave upozorňuje na dlhodobo nezvestných – FOTO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 