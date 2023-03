Kéry je zo Šefčoviča sklamaný, za kandidáta na prezidenta by ho nechcel a povedal aj, s kým nechce Smer spolupracovať

Sklamaný zo Šefčoviča

25.3.2023 (SITA.sk) - Strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) sa zatiaľ nezaoberala témou prezidentských volieb, a teda nediskutovala ani o možných kandidátoch na post hlavy štátu. V diskusnej relácii Karty na stôl týždenníka Plus 7 dní to uviedol poslanec a predseda zahraničného výboru Národnej rady SR Marián Kéry (Smer-SD).„Strana Smer-SD by mala mať ambíciu postaviť vlastného kandidáta. Keby sa tak neudialo, tak budeme musieť hľadať aj niekoho mimo politickej strany," povedal predseda zahraničného výboru.Smer-SD v posledných prezidentských voľbách v roku 2019 ako kandidáta nominoval Maroša Šefčoviča, ktorý prehral boj o prezidentské kreslo so Zuzanou Čaputovou . Kéry však v súčasnosti tvrdí, že zo Šefčoviča je poslednú dobu sklamaný.„Akoby bol veľmi ovplyvnený prostredím Bruselu, v ktorom žije. Veľmi ma sklamalo jeho vyjadrenie, že je za dodávku zbraní pre Ukrajinu. Nie som ten, ktorý má hlavné slovo, ale keby to mám rozhodnúť, tak by som nechcel, aby bol kandidátom na prezidenta pán Šefčovič," uviedol poslanec.Zároveň tvrdí, že ich hlavným a krátkodobým cieľom sú septembrové predčasné parlamentné voľby.„Cieľom je urobiť taký výsledok, aby bez Smeru-SD bolo veľmi zložité zostaviť novú vládu. Boli by sme, samozrejme, radi, keby sme boli súčasťou nového vládneho zoskupenia," tvrdí Kéry.Zároveň dodal, že z povolebnej spolupráce nikoho nevylučujú, výnimku však tvorí strana Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko a hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti. „Musia spĺňať tie najzásadnejšie kritériá – byť prosociálny, nespochybňovať členstvo v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii a v neposlednom rade je to aj silná protifašistická tradícia, ktorú máme ukotvenú v našej politickej strane," povedal poslanec.Predseda zahraničného výboru v relácii ďalej uviedol, že Smeru-SD je programovo najbližšou strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD). „Mrzí ma, že Hlas-SD sa ústami svojho predsedu (Peter Pellegrini, pozn. SITA ) veľmi tvrdo vymedzuje. Najskôr to bolo voči strane ako takej, neskôr to korigovali voči nášmu predsedovi (Robert Fico, pozn. SITA ). Najväčšie prieniky v programe, aj v hodnotovom ukotvení máme práve s politickou stranou Hlas-SD," myslí si Kéry.Taktiež sa stotožňuje so slovami Roberta Fica, ktorý podľa poslanca tvrdí, že buď Hlas-SD vytvorí vládu so Smerom-SD, alebo sa Pellegriniho strana bude musieť vydať inou cestou a hľadať si spojencov z liberálnejšieho prostredia, v ktorom figuruje napríklad hnutie Progresívne Slovensko či strana Sloboda a Solidarita.