Slovensku podľa KDH hrozí, že z končiacich eurofondov a Plánu obnovy prepadne viac ako šesť miliárd eur

Hrozí nevyčerpanie miliónov eur

Nepotrebujeme tie peniaze?

Slovensku hrozí ďalší prepad

25.3.2023 (SITA.sk) - Slovensko nedokáže využiť peniaze, ktoré prichádzajú z Európskej únie (EÚ) . V čase, keď majú ľudia obrovské problémy hrozí, že pre neschopnosť vlády prepadne z končiacich eurofondov a Plánu obnovy spolu viac ako šesť miliárd eur. Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) preto vyzýva vládu, aby bezodkladne, deň – noc robila všetko, čo sa dá, aby čo najviac z týchto peňazí zachránila. Stanovisko strany poskytla hovorkyňa KDH Lenka Halamová.„Politika vlád Smeru i OĽaNO spôsobila, že od roku 2014 sa Slovensku v životnej úrovni vzďaľuje nielen Západ, ale predbehli nás už aj susedia Poľsko či Maďarsko a rozdiely narastajú. Za Českom zaostávame o vyše 20 percent. Čo je však nepochopiteľné, v tejto situácii trestuhodne odmietame peniaze z EÚ ako nosný zdroj investícií,“ upozorňuje ekonomický expert KDH Jozef Hajko. Hnutie uviedlo, že z balíka eurofondov v rámci programového obdobia 2014 až 2020 Slovensko použilo iba 66 percent s tým, že minutie zvyšných 4,7 miliardy eur je už len v rovine teórie a veľká časť týchto peňazí prepadne.KDH tvrdí, že problém nastáva aj pri peniazoch z plánu obnovy, nakoľko vláda nedokáže plniť vlastné záväzky a hrozí nevyčerpanie 1,7 miliardy eur. Ohrozených je tak spolu viac ako šesť miliárd poskytnutých od Európskej únie.„Keď spočítame ohrozené peniaze z eurofondov a plánu obnovy, postavilo by sa za ne dvadsať nemocníc, ktoré sú dnes plánované v Bratislave či v Martine. Naozaj tie peniaze nepotrebujeme? Kto si toto vezme na zodpovednosť?“ reaguje predseda KDH Milan Majerský . Dodal, že vláda musí omnoho viac konať a nielen čakať na predčasné voľby.Hnutie upozorňuje, že ak si poverená vláda Eduarda Hegera nezačne plniť svoje reformné záväzky, ochudobní Slovensko a zaviaže ďalšie vlády na roky dopredu posielať do Bruselu peniaze, ktoré sa nikdy nevyčerpali.„Predseda vlády Eduard Heger pred dvoma rokmi ešte ako minister financií zodpovedný za prípravu plánu obnovy vyhlásil, že využívanie únijných peňazí privedie Slovensko do konca dekády na 92 percent priemeru životnej úrovne v EÚ. Podľa posledného údaja sme, naopak, padli zo 72 na 67 percent. Táto méta je pri súčasnej vládnej politike nielenže nedosiahnuteľná, ale hrozí dokonca ďalší prepad,“ hodnotí Hajko s tým, že ani táto vláda si nemôže dovoliť nechať nechať štát po skončení svojho pôsobenia v rozvrate.„Jediná cesta, ako sa mu vyhnúť, je vo zvyšných šiestich mesiacoch radikálne zabrať a pokúsiť sa napraviť čo najviac z toho, čo sa doposiaľ nezvládlo," uzavrel Hajko.