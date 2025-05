Kevin De Bruyne údajne mieri do Neapola, kúpil si už aj vilu

Belgický futbalista Kevin De Bruyne bude údajne vo svojej kariére pokračovať v talianskom klube SSC Neapol. V meste, kde si vzal aktuálnu manželku, má podľa niektorým tamojších médií podpísať veľmi lukratívnu zmluvu na dva roky.





Belgičan sa po tejto sezóne rozhodol odísť z Manchestru City, kde hral od roku 2016. Športový riaditeľ talianskeho klubu Giovanni Manna v pondelok uviedol, že sú s 33-ročným stredopoliarom vo finálnej fáze rokovania. Prezident Neapola Aurelio de Laurentiis pri majstrovských oslavách prezradil, že si De Bruyne už kúpil v Neapole vilu.Belgičan sa v roku 2017 oženil v Neapole so svojou súčasnou manželkou Michele Lacroixovou. „Ráno som s ním, jeho ženou a deväťročným synom mal videohovor. Bol to krásny pohľad,“ povedal v pondelok pre televíziu RAI de Laurentiis.Podľa talianskeho denníka Gazzetta dello Sport má futbalista dostať podpisový bonus vo výške desiatich miliónov eur, ročne by mal zarobiť 5,5 milióna eur bez bonusov.