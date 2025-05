SZĽH nedokázal pritiahnuť talenty zo zámorskej NHL. Zväzy si zvykli na veľké balíky peňazí, tvrdí Huliak – VIDEO

Výsledky našej reprezentácie sú žalostné

Podpora regionálnych talentov

28.5.2025 (SITA.sk) - Vedenie Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) zlyhalo, pretože na nedávno skončené majstrovstvá sveta nedokázalo pritiahnuť to najlepšie, čo slovenský hokej ponúka. Povedal to minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak Národná koalícia ) v rozhovore pre agentúru SITA.„Pravdepodobne niekto asi bude musieť vyvodiť dôsledky z toho, že nedokázal pritiahnuť to najlepšie, čo slovenský hokej vie poskytnúť. Pretože to, akým spôsobom sa uberá naša reprezentácia, respektíve, aké výsledky podáva, je žalostné vzhľadom na to, koľko miliónov ide do slovenského hokeja,“ skonštatoval.Našich hokejistov, ktorí reprezentovali Slovensko na majstrovstvách sveta podľa jeho slov netreba haniť, pretože tí podali najlepšie výsledky, akých boli schopní. Problémom je, že neprišiel ani jeden z našich hokejistov zo zámorskej NHL. Podľa ministra budú na vine vzťahy prezidenta SZĽH s hráčmi, ktoré zrejme nie sú také, ako sa prezentuje.„Šport by nemal mať nejaké politické alebo iné motivácie, ani osobnostné. Povinnosť športovca reprezentovať krajinu by mala byť na prvom mieste,“ podotkol Huliak.Dôvodom toho, že slovenský šport nedosahuje v posledných rokov významné a kontinuálne výsledky je podľa ministra fakt, že sa dlhodobo opomína práca s mládežou.„Zväzy si veľmi zvykli na to, že majú obrovské balíky peňazí bez toho, aby museli poskytovať akékoľvek výsledky. A práve my sa chceme zamerať na to, aby sme podporili mládež, aby sme podporili regionálne talenty. Spúšťame teraz projekt, ktorý je momentálne v realizácii Centra olympijskej prípravy, kde budeme vyťahovať talenty z tých jednotlivých športových škôl, ktorých máme na Slovensku osem,“ povedal Huliak.Cieľom projektu je systematická podpora talentovanej mládeže a vytváranie kvalitných podmienok pre športový aj osobnostný rast budúcich vrcholových športovcov a olympionikov. Centrá olympijskej prípravy, ktorých bude osem, budú zabezpečovať 24-hodinovú starostlivosť o študentov, vrátane ubytovania, stravovania, dopravy, tréningového procesu, diagnostiky a zdravotnej starostlivosti.Huliak tiež poukázal na model financovania športu z Maďarska, kde obchodné reťazce prispievajú dvoma percentami zo zisku na šport.„Do maďarského športu ide 1,5 miliardy. Povedzte mi, čo nám v tom bráni. Ja to idem navrhnúť na najbližšej koaličnej rade. Dnes, v čase konsolidácie, viete veľmi dobre, že v prvom rade utrpí kultúra a šport. Na druhej strane máme čerpanie eurofondov tri percentá. Tak my radšej vyhodíme 97 percent z okna von, namiesto toho, aby sme investovali do športu,“ poukázal minister.