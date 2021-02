Kežmarok je podľa COVID automatu v bordovej farbe, tamojšia nemocnica má však iba jedenásť hospitalizovaných

Občanov testovali už štyrikrát

Očakávali uvoľňovanie opatrení

10.2.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo zdravotníctva SR vydalo informáciu, podľa ktorej má okres Kežmarok hospitalizovaných 95 pacientov s potvrdeným ochorením COVID-19. Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, jediná v okrese, však podľa primátora mesta Jána Ferenčáka k strede uvádza jedenásť hospitalizovaných s týmto ochorením. Samospráva si preto uvedené čísla nevie vysvetliť.Na mape okresov podľa COVID automatu tak Kežmarok prešiel z tmavoružovej farby oproti minulému týždňu do bordovej a nachádza sa v treťom stupni varovania, čo od 15. februára ovplyvní fungovanie ľudí v okrese.Ako v stredu informovala Barbora Sosková z oddelenia komunikácie a propagácie mesta Kežmarok, všetky ostatné údaje ministerstva, okrem počtu hospitalizovaných, hovoria o stabilnej situácii.„Mesto Kežmarok už štyrikrát zabezpečovalo testovanie občanov. Jediný objektívny parameter, na základe ktorého by sme mali byť preradení do prísnejšieho tretieho stupňa, je počet hospitalizovaných,“ vyjadril sa Ferenčák . Zároveň sa snaží dopátrať k ďalším medializovaným hospitalizovaným pacientom.„Ministerstvo uviedlo údaj o počte hospitalizovaných s pozitívnym výsledkom na prítomnosť koronavírusu z okresu, pričom v zátvorke je uvedené, že môžu byť hospitalizovaní aj v inom okrese,“ uviedol primátor mesta, ktorého zaujíma, kde sú hospitalizovaní.Ferenčák poukázal na to, že počet pozitívne testovaných v meste klesá. Dôkazom je podľa jeho slov uplynulé víkendové testovanie. Počas neho otestovali spolu 3 527 ľudí, z nich bolo jedenásť pozitívnych, miera pozitivity predstavuje 0,31 percenta.„Očakávali sme uvoľňovanie opatrení a namiesto toho sme boli preradení do prísnejšieho stupňa. Na základe tohto preradenia sa občania budú musieť preukazovať novým certifikátom každých sedem dní,” uzavrel primátor.Aktualizáciu mapy okresov na Slovensku podľa aktuálnej rizikovosti šírenia ochorenia COVID-19 schválila v stredu vláda na návrh ministra zdravotníctva Mareka Krajčího . Nová mapa okresov sa bude uplatňovať od 15. februára.V štvrtom stupni varovania sa bude nachádzať 15 okresov, tretí stupeň varovania sa bude týkať 51 okresov a druhý, najnižší stupeň varovania, sa bude vzťahovať na 13 okresov Slovenska.Minister upozornil na to, že situácia sa zhoršila vo väčšine okresov. Ani jeden okres už nie je v bledoružovej farbe. Na Slovensku zároveň stále stúpa počet pacientov v nemocniciach a nedarí sa nám ani zlomiť krivku, čo sa týka úmrtí.