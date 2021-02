Šéfka ECB: Európske ekonomiky budú odkázané na fiškálnu pomoc najmenej do konca budúceho roka

Stimuly by mali pokračovať

Flexibilný program

10.2.2021 (Webnoviny.sk) - Vzhľadom na škody spôsobené pandémiou koronavírusu budú európske ekonomiky odkázané na fiškálnu pomoc pravdepodobne najmenej do konca budúceho roka. Uviedla to v stredu šéfka Európskej centrálnej banky (ECB) Trvanie fiškálnych stimulov bude podľa nej závisieť od vážnosti hospodárskych dopadov pandémie, postupu vakcinačných kampaní a schopnosti reagovať na nové mutácie vírusu.„Tak členské štáty, ako aj celá Európa, by mali našim národným hospodárstvam naďalej poskytovať fiškálnu podporu, najmenej po celý rok 2021 a pravdepodobne aj potom,“ uviedla Lagardová na online konferencii, ktorú usporiadal časopis The Economist.Menová politika musí byť nápomocná a program spätných nákupov dlhopisov ohlásený na začiatku krízy v marci 2020 sa ukázal ako flexibilný, uviedla ďalej Lagardová.Na program, ktorý bude trvať najmenej do konca roka 2022, ECB doteraz vyčlenila zhruba 1,85 bilióna eur. Z trhu zatiaľ stiahla dlhopisy v hodnote asi 800 miliárd eur.Banka je podľa nej pripravená minúť všetky alokované zdroje a pokiaľ to bude potrebné, program rozšíri, dodala šéfka ECB.