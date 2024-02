Kežmarský okres dosiahol podľa Sakovej nelichotivé prvenstvo, v boji s nezamestnanosťou by mohli pomôcť viaceré podniky (video+foto)

Stoja pred veľkou výzvou

Ministerstvo chce byť nápomocné

Pomôcť by mohla Mubea

24.2.2024 (SITA.sk) - Úroveň nezamestnanosti v Kežmarskom okrese sa za posledné obdobie vyšplhala na nelichotivú prvú priečku v rámci celého Slovenska. V súčasnosti je už takmer na dvojnásobku priemeru nezamestnanosti v rámci krajiny.Informovala o tom ministerka hospodárstva Denisa Saková počas piatkovej pracovnej návštevy v Kežmarku, kde si pozrela dva výrobné podniky. Ako konkretizovala, kým priemerná miera nezamestnanosti na Slovensku sa pohybuje medzi 5,1 až 5,6 percenta, v Kežmarku je to okolo 9,98 percenta.Primátor mesta Ján Ferenčák poznamenal, že s nezamestnanosťou v okrese i meste bojujú dlhodobo. Samotný okres Kežmarok bol v roku 2015 zaradený medzi najmenej rozvinuté okresy.„Mali sme už aj nezamestnanosť 16 či 23-percentnú, ale práve priemyselný park aj príležitosti, ktoré sa nám podarilo aj v predchádzajúcich obdobiach do mesta dostať, znížili nezamestnanosť. Teraz opäť stojíme pred veľkou výzvou," komentoval pre médiá.Potrebné je podľa neho podporiť významné investície a rozprávať aj o nových miestach a priemyselných parkoch. „V rámci okresu sa musíme pozrieť na to, aby sme pomohli nielen v meste Kežmarok, ale aj iným obciam, prípadne mestám sa rozvíjať," uviedol.Saková doplnila, že v tomto smere chce byť rezort hospodárstva nápomocný. „Ku každému investorovi, ktorý bude mať nejaké požiadavky a investičné zámery, či už čo sa týka nových investícií alebo rozvoja existujúcich investícií, budeme ústretoví, keď bude spĺňať všetky podmienky," povedala.V súvislosti s opätovným nárastom nezamestnanosti v okrese primátor poukázal na štruktúru obyvateľstva i vzdelanosť. Ako v úvode februára informovala samospráva, napríklad ku koncu novembra minulého roka tvorili občania z marginalizovanej komunity približne 68 percent z evidovaných nezamestnaných.Pomôcť znížiť percento nezamestnanosti by v ďalších rokoch mohla aj spoločnosť Mubea, ktorá v závode v Kežmarku vyrába od roku 2020 komponenty do automobilového priemyslu . V súčasnosti zamestnáva 150 ľudí, do roku 2028 sa zaviazala zamestnať približne 500 zamestnancov.Podľa konateľa spoločnosti Miroslava Mikulu majú v závode dobré skúsenosti aj s rómskymi zamestnancami. „V prípade, že sú dostatočne a dobre zaškolení, je ich práca zodpovedná. Aj do budúcnosti počítame s tým, že by sme ich zamestnávali," povedal pre médiá.Primátor Ferenčák zároveň ako perspektívne odvetvie pri stabilizácii zamestnanosti označil strojárenstvo, ktoré by chceli rozvíjať. „Určite sa budeme musieť pozrieť na nové odbory v rámci odborného školstva, zamerať sa aj na spoluprácu firiem so školami, teda duálne vzdelávanie, ktoré je veľmi perspektívne v tejto oblasti," skonštatoval.