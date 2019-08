Khalilzad sa osobne stretol s vplyvným lídrom Talibanu Baradarom

Vyslanec USA pre afganský mierový proces Zalmay Khalilzad, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dauha 22. augusta (TASR) - Vyslanec Spojených štátov pre afganský mierový proces Zalmay Khalilzad sa vo štvrtok v rámci najnovšieho kola rokovaní medzi USA a hnutím Taliban v katarskej Dauhe súkromne stretol aj so zástupcom vodcu tohto militantného hnutia mullom Abdulom Ghánim Baradarom. S odvolaním sa na nemenovaný zdroj z prostredia Talibanu o tom informovala agentúra AP.Ako pripomína AP, Baradar je jedným zo zakladateľov Talibanu a disponuje zo všetkých jeho lídrov pravdepodobne najväčším vplyvom na bežných členov tohto radikálneho hnutia. V Afganistane podľa agentúry panujú obavy, že aj v prípade uzavretia mierovej dohody s USA by mohli mnohí bežní príslušníci Talibanu s takýmto riešením nesúhlasiť a následne by sa mohli pripojiť k iným extrémistickým hnutiam v krajine.Medzi tie patrí okrem iných aj mimoriadne brutálna miestna odnož radikálneho hnutia Islamský štát (IS). Tá sa prihlásila aj k nedávnemu útoku na svadbu v Kábule, ktorý si vyžiadal životy viac ako 80 ľudí.Tento útok posilnil obavy z toho, že ani prípadná mierová dohoda a následný odchod amerických vojsk z Afganistanu nezlepšia zásadnejším spôsobom bezpečnostnú situáciu v stredoázijskej krajine, v ktorej zahynuli na následky konfliktu už desaťtisíce civilistov.Vojna v Afganistane je považovaná za najnásilnejší konflikt roku 2018, keď tu podľa OSN zahynulo najviac civilistov za posledné desaťročie. Tento konflikt si v roku 2018 podľa OSN vyžiadal 3804 civilných obetí na životoch, z toho 927 detí.