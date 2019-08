Chorvátsko a Belgicko navrhujú do Európskej komisie ženské kandidátky

Na snímke designovaná predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 22. augusta (TASR) - Predsedníčka budúcej exekutívy EÚ Ursula von der Leyenová po vymenovaní do tejto funkcie sľúbila, že sa pokúsi vytvoriť rodovo vyváženú Európsku komisiu (EK). V priebehu tohto týždňa v ústrety tomuto zámeru vyšlo Chorvátsko. Belgicko vo štvrtok tiež potvrdilo, že má rovnako záujem o nomináciu ženskej kandidátky do kolégia komisárov.Chorvátsky premiér Andrej Plenkovič v utorok navrhol europoslankyňu a bývalú starostku mesta Dubrovnik Dubravku Šuicovú za budúcu chorvátsku eurokomisárku. Šuicová je podpredsedníčkou politickej skupiny Európska ľudová strana (EPP) v Európskom parlamente.Aj Belgicko, podľa štvrtkovej správy denníka Le Soir, vsádza na ženskú kandidátku do eurokomisie. Mala by ňou byť politička z tábora frankofónnej Socialistickej strany (PS), bývalá vicepremiérka a ministerka sociálnych záležitostí a verejného zdravia Laurette Onkelinxová.V belgických médiách sa doteraz ako o možnom budúcom eurokomisárovi hovorilo o súčasnom šéfovi diplomacie Didierovi Reyndersovi z liberálneho Reformného hnutia (MR). Rovnako sa uvádzalo aj meno bývalého flámskeho premiéra a čerstvo zvoleného europoslanca Krisa Peetersa zo strany flámskych kresťanských demokratov (CD&V). Podľa dohody medzi flámskymi a frankofónnymi politikmi je však teraz na rade nominant z Valónska, ktorý nahradí doterajšiu belgickú eurokomisárku z flámskeho regiónu Mariane Thyssenovú.Všetky členské krajiny musia predstaviť svojich nominantov za eurokomisárov do 25. augusta. V prípade Belgicka však nie je vylúčený návrh na mužsko-ženský tandem Reynders - Onkelinxová, pričom bude na von der Leyenovej, aby sa rozhodla, koho pozve do svojho tímu.Budúca šéfka eurokomisie už na budúci týždeň začne pohovory s nominantmi národných vlád na eurokomisárov, ktoré by už mohli vyústiť aj do rozhodnutia o pridelení jednotlivých pracovných portfólií.