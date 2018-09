KHL: Bratislavský Slovan angažoval amerického útočníka Baileyho

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 21. septembra (TASR) - Slovenský hokejový klub Slovan Bratislava angažoval amerického útočníka Caseyho Baileyho. Dvadsaťšesťročný hráč sa s vedením účastníka KHL dohodol na ročnom kontrakte platnom do konca aktuálneho ročníka nadnárodnej súťaže. Bailey si európsku súťaž vyskúša vôbec prvýkrát v kariére, doteraz pôsobil len za morom. Naposledy bol druhým najproduktívnejším hráčom farmy New York Islanders v Bridgeporte.Podľa informácie na oficiálnom webe Slovana, kontrakt ešte podlieha registrácii na Centrálnej hráčskej matrike (CIB) v Moskve, Slovan sa bude snažiť vybaviť potrebné administratívne záležitosti tak, aby hráč mohol nastúpiť už do úvodného zápasu domácej série proti Spartaku Moskva.povedal hlavný tréner "belasých" Vladimír Országh.Bailey začal s hokejom na rodnej Aljaške, v tíme West Anchorage High. Postupne sa cez USHL a univerzitnú NCAA, kde strávil tri sezóny, prepracoval až k profesionálom do NHL. Pravý krídelník dokázal k dôležitým kanadským bodom pridať aj dôraz v osobných súbojoch a bojovnosť. V najlepšej svetovej lige debutoval v tíme Toronto Maple Leafs, kde v ročníku 2014/15 nastúpil na šesť duelov. O rok neskôr si v AHL pripísal na konto 39 bodov, v sezóne 2017/18 sa na sedem duelov opäť objavil v drese Ottawa Senators v NHL, väčší bodový zisk v podobe 21 gólov a 16 asistencií však zaknihoval na jej farme v Binghamptone. Vlani bol pravák so 41 bodmi druhý najproduktívnejší hráč farmy New York Islanders, tímu Bridgeport Sound Tigers.