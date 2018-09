MS juniorov v zápasení: Slovenským voľnoštýliarom sa v piatok nedarilo

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

MSJ v Trnave



juniori - voľný štýl:



do 65 kg (kvalifikácia):



Balázs HAKSZER (SR) - Amirhossein Azim Maghsoudi (Irán) 0:4, Hakszer vzdal



do 70 kg (kvalifikácia):



Daniel CHOMANIČ (SR) - Iveriko Julakidze (Gruz.) 0:8



do 79 kg (osemfinále):



Christopher BEDNÁRIK (SR) - Orkhan Abasov (Azer.) 0:5



do 97 kg (osemfinále):



Viliam OROSS (SR) - Amit Saroha (India) 6:16

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 21. septembra (TASR) - Slovenský reprezentant v zápasení Viliam Oross sa na juniorských majstrovstvách sveta v Trnave nedostal v hmotnostnej kategórii do 97 kg cez brány osemfinále. V ňom prehral s Indom Amitom Sarohom 6:16, hoci v stretnutí viedol už 4:0.Na žinenkách v Mestskej športovej hale sa nedarilo ani ďalším slovenským voľnoštýliarom. Balázs Hakszer musel v kategórii do 65 kg pre zranenie vzdať súboj s Iráncom Amirhosseinom Azimom Maghsoudim. V hmotnosti do 70 kg prehral Daniel Chomanič už v kvalifikácii s Gruzíncom Iverikom Julakidzem hladko 0:8. Christopher Bednárik prehral v osemfinále kategórie do 79 kg s Orkhanom Abasovom z Azerbajdžanu 0:5 na body.