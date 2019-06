KHL: Dacjuk sa do NHL nevráti, bude pokračovať v Jekaterinburgu

Pavel Dacjuk, archívna snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 5. júna (TASR) - Ruský hokejový veterán Pavel Dacjuk bude v kariére pokračovať v tíme KHL Avtomobilist Jekaterinburg. S klubom zo svojho rodného mesta podpísal ročnú zmluvu a ukončil špekulácie o možnom návrate do NHL. Informovala o tom agentúra AP.Štyridsaťročný center práve v drese Jekaterinburgu odštartoval v sezóne 1996/97 svoju profesionálnu hráčsku kariéru. Do NHL odišiel v roku 2001 a v nasledujúcich sezónach sa vypracoval na jedného z najuznávanejších hokejistov zámorskej profiligy. S Detroitom vybojoval dvakrát Stanleyho pohár, trikrát získal Selkeho trofej pre najlepšie brániaceho útočníka NHL a štyrikrát Lady Byng Trophy pre najväčšieho ligového džentlmena. V roku 2016, tri roky pred skončením zmluvy s Red Wings, nečakane oznámil svoj návrat do Ruska a ďalšie tri sezóny si obliekal dres SKA Petrohrad v Kontinentálnej hokejovej lige. V roku 2017 s ním dobyl Gagarinov pohár.Dacjuk má v zbierke aj titul majstra sveta z roku 2012 a vďaka zisku olympijského zlata v Pjongčangu 2018 sa stal členom elitného Triple Gold Clubu.