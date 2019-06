STOLNÝ TENIS:Slováci nepostúpili v singloch do súťaže na Hongkong Open

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

Hang Seng Hongkong Open - kvalifikácia:



ženy - dvojhra:



2. kolo:



Barbora BALÁŽOVÁ (SR) - Giorgia Piccolinová (Tal.) 4:3 (-7, 8, 8, -12, -10, 5, 1)



3. kolo:



Ming-jang Sun (Čína) - BALÁŽOVÁ 4:0 (8, 5, 5, 7)





muži - dvojhra:



2. kolo:



Čcheng-Tching Liao (Taiwan) - Jang WANG (SR) 4:1 (-9, 9, 9, 5, 8)



Ľubomír PIŠTEJ (SR) - Joao Monteiro (Portug.) 4:1 (9, 4, -7, 10, 8)



3. kolo:



Tomislav Pucar (Chor.) - PIŠTEJ 4:1 (3, 3, -6, 4, 8)





zmiešaná štvorhra:



2. kolo:



Ovidiu Ionescu, Bernadette Szocsová (Rum.) - Samuel KALUŽNÝ, Tatiana KUKUĽKOVÁ (SR) 3:0 (8, 9, 4)





muži - štvorhra:



2. kolo:



Sharath Kamal Achanta, Sathiyan Gnanasekaran (India) - KALUŽNÝ, PIŠTEJ 3:2 (5, 13, -10, -9, 5)



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hongkong 5. júna (TASR) - V hlavnej súťaži na turnaji Hang Seng Hongkong Open, ktorý je zaradený do seriálu Seamaster 2019 ITTF World Tour, sa nepredstaví vo dvojhrách ani jeden slovenský stolný tenista. Barbora Balážová v ženskom singli ani Jang Wang a Ľubomír Pištej v mužskej dvojhre neuspeli v stredajšej kvalifikácii. Slovensko bude mať v hlavnej súťaži v Hongkongu zastúpenie iba v ženskej štvorhre, v ktorej sa Balážová predstaví vo štvrtkovom osemfinále po boku Češky Hany Matelovej, a mixe, kde Balážová s Pištejom na úvod nastúpi proti čínskej dvojici Jang Wu - Tche Ma. Oba páry boli do hlavnej súťaže nasadené priamo.Balážová síce v 2. kole kvalifikácie dvojhry žien zdolala Talianku Giorgiu Piccolinovú 4:3 na sety, no v 3. kole nestačila na Číňanku Ming-jang Sun (0:4). Aj Pištej si na úvod poradil s Portugalčanom Joaom Monteirom 4:1, v boji o postup do hlavnej súťaže však podľahol rovnakým pomerom Chorvátovi Tomislavovi Pucarovi. Jang Wang v 2. kole kvalifikácie prehral s Čcheng-Tching Liaom z Taiwanu 1:4. Nedarilo sa ani ďalšiemu slovenskému reprezentantovi Samuelovi Kalužnému, ten v 2. kvalifikačnom kole vypadol spoločne s Pištejom v mužskom debli a s Tatianou Kukuľkovou aj v mixe.