KHL: Hudáček vychytal výhru Sparatku Moskva na ľade Víťaza Podoľsk

Na snímke brankár Július Hudáček, archívna foto. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

KHL - sobota:



Admiral Vladivostok - Červená hviezda Kchun-lun 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)



Góly: 21. BAKOŠ, 45. Lomako – 50. Werek





Metallurg Magnitogorsk – Torpedo Nižnij Novgorod 2:3 pp a sn (1:1, 0:1, 1:0 – 0:0, 3:4)



Góly: 4. Mozjakin, 54. Jakovlev – 18. Žafjarov, 30. Howden, rozhodujúci nájazd Varnakov





Avtomobilist Jekaterinburg – Dynamo Moskva 1:4 ( 1:1, 0:1, 0:2)



Góly: 10. Golyšev – 4. Kuljomin, 32. Mironov, 45. Ljamin, 46. Brjukvin





Sibir Novosibirsk - Neftechimik Nižnekamsk 4:2 (3:1, 1:1, 0:0)



Góly: 10. Torčeňuk, 16. Šarov, 20.Ruohomaa, 34. Morozov - 18. Pajgin, 24. Volgin





Viťaz Podoľsk - Spartak Moskva 1:2 pp a sn (0:0, 0:1, 1:0 – 0:0, 0:2)



Góly: 59. Voronkov – 23. Leščenko, rozhodujúci nájazd Rylov





CSKA Moskva - Dinamo Riga 6:1 (1:1, 4:0, 1:0)



Góly: 5. A 25. Vey, 32. Nesterov, 35. Kaprizov, 38. Telegin, 48. Marčenko - 18. Meija





SKA Petrohrad - Traktor Čeľjabinsk 1:2 (1:2, 0:0, 0:0)



Góly: 8. Karpov – 9. Hyka, 12. Calof



Moskva 5. októbra (TASR) – Slovenský brankár Július Hudáček v drese hokejového Spartaku Moskva pomohol v sobotňajšom zápase KHL svojimi 36 úspešnými zákrokmi k výhre svojho tímu na ľade pribežného lídra Západnej konferencie Víťaza Podoľsk. Spartak vyhral 2:1 po samostatných nájazdoch, veľkou zásluhou Hudáčka, ktorý v nich ani raz neinkasoval.Hokejisti Dinama Moskva uspeli na ľade Avtomobilistu Jekaterinburg v sobotňajšom zápase KHL. Pri víťazstve moskovského tímu bol aj slovenský obranca Michal Čajkovský, do zápasových štatistík sa nezapísal. O víťazovi duelu Metallurgu Margnitogorsk s Torpedom Nižnij Novgorod rozhodla strelecká efektivita hosťujúceho Michaila Varnakova, ktorý v samostatných nájazdoch vsietil tri góly, ten posledný, rozhodujúci v 8. sérii. Slovenský hokejista Martin Bakoš pomohol jedným gólom k domácemu víťazstvu Admiralu Vladivostok nad Červenou hviezdou Kchun-lun 2:1.Dvadsaťdeväťročný útočník otvoril na začiatku druhej tretiny skóre, keď si od zadného mantinelu nakorčuľoval pred bránku, elegantne sa pritom zbavil súperovho obrancu a bekhendom zavesil pod hornú žŕdku. Bol to pre neho druhý gól v prebiehajúcej sezóne, po 12 dueloch má na konte štyri body (2+2). V drese hostí nastúpil Bakošov krajan Dávid Bondra.Admiral vybojoval už tretie víťazstvo v štyroch zápasoch a v tabuľke Východnej konferencie sa posunul so 14 bodmi na priebežné siedme miesto. Červená hviezda je s 11 bodmi desiata.