Fortuna liga: DAC triumfoval v zápase so Spartakom Trnava

Na snímke vľavo hráč Trnavy Marko Tešija a hráč DAC Maté Vida počas zápasu 11. kola Fortuna ligy medzi FC Spartak Trnava a DAC Dunajská Streda v Trnave v sobotu 5. októbra 2019. Foto: TASR - Lukáš Grinaj Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Výborný vstup Nitry do druhého polčasu

So Žilinou môžu hrať otvorenejšiu partiu

Trénera Pohronia mrzia nepremenené gólové príležitosti

11. kolo Fortuna ligy - výsledky:



FC Spartak Trnava – DAC 1904 Dunajská Streda 1:2 (0:1)



Góly: 68. Lovat - 5. Fábry, 74. K. Vida. Rozhodovali: Kružliak -Somoláni, Hancko, ŽK: Mesík – Ramirez, Jedlička, 3949 divákov



Trnava: Rusov – Turňa (79. Yilmaz), Menich, Mesík, Lovat – Gamboš (66. Dangubič) – Diogo, Tešija, Halilovič (79. Grendel), Tavares – Sobczyk



Dunajská Streda: Jedlička – Blackman, Križliak, Beskorovajnyj, Davis - Oravec – Fabry (68. Divkovič), M. Vida, Ronan, K. Vida – Ramirez





FC Nitra – FK Senica 1:4 (0:2)



Góly: 51. Yenne (vlastný)- 11. Sulley, 35. El Moudane, 63. Didiba, 78. Castaňeda. Rozhodovali: Pavlík - Tomčík, Vitko - Kišš, ŽK: Podhorin - Castaňeda, 582 divákov



Nitra: Šípoš – Kuník, Podhorin, Farkaš, Magda – Vrábel (72. Fabiš), Faško – Šefčík (46. Bilovský), Gatarić (46. M. Fábry), Chobot – Ristovski



Senica: Vorel – Didiba, Dias, Favaro Amaral, Klapan (83. Ramirez) – El Moudane, Cvek – de Assis, Yenne, Castaňeda (84. Akinyoola) – Sulley (86. Baumgartner).





MŠK Žilina – ŠKF iClinic Sereď 1:0 (1:0)



Gól: 1. Bernát. Rozhodovali: Ochotnický – Hrmo, Pozor, ŽK: Demiri, Jánošík – Rorič, Ba, Ventúra, 1704 divákov



Žilina: Holec – Vallo, Kaša, Králik, Sluka – Demiri – Káčer, Bernát (68. Myslovič) – Jánošík (86. Tomič), Boženík (77. Balaj), Diaz



Sereď: Iliev – Dabó, Ba, Hučko, Slaninka – Ventúra (87. Adekuoroye) – Iván, Pankaričan, Rorič (74. Olavo), Cléber (46. Louka) – Morong





FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa – MFK Zemplín Michalovce 2:2 (1:1)



Góly: 16. Pellegrini, 86. Klec – 7. Modibo, 62. Martínez García. Rozhodovali: Gemzický – Ferenc, Žákech, ŽK: Abrahám, Mainge, Mészáros – Modibo, Grič. ČK: 78. Mainge (Pohronie) po druhej ŽK, 973 divákov



Pohronie: Jenčo – Mainge, Nosko, M. K. Bartoš, Župa – Sedláček (84. Meda), Pellegrini – D. Hrnčár (56. Mészáros), Klec, Blahút (71. Zachara) – Abrahám



Michalovce: Kira – Rota, Carrillo, Soler, Popovits – Savvidis – Kvocera (85. Grič), Martínez García, Žofčák, Kolesár (56. Kountouriotis) – Modibo (65. Mensah)



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 5. októbra (TASR) - Futbalová Fortuna liga mala v sobotu na programe štyri zápasy 11. kola.Zápas mesiaca medzi tradičnými rivalmi sa začal slávnostne a útočník Spartaka Alex Sobczyk si prevzal trofej za gól mesiaca. Oba tímy nastúpili bez tradičných kapitánov. Mitrea dostal trest za vylúčenie v Zlatých Moravciach a dunajskostredský Koštrna sa zranil tesne pred zápasom a nahradil ho v zostave Blackman. Lepšie začali hostia a už v 5. min sa menilo skóre. Do tutovky sa dostal K. Vida, Rusov mu ju zmaril, ale lopta sa odrazila k Fábrymu, ktorý z hranice jedenástky prepálil všetko, čo mu stálo v ceste a D. Streda viedla.O odpoveď sa pokúšal Lovat, ktorý si spracoval Halilovičov center, zbavil sa obrancu, ale z uhla netrafil bránku. Po rohu v 11. min pekne hlavičkoval Gamboš, ale K. Vida loptu vykopol pred bránkovou čiarou. Gamboš hlavičkoval aj v 19. min po Diogovom centri, ale nedôrazne a Jedlička nemal s loptou problém. V 25. min posadil Lovat center na Tavaresovu hlavu, jeho brazílsky spoluhráč výborne hlavičkoval, ale Jedlička ešte lepšie zakročil a loptu vyrazil na roh. Po peknej kombinácii na pravej strane v 30. min našla Diogova prihrávka a zadnej tyčke úplne voľného Lovata, ale ten trestuhodne netrafil bránku. Na opačnej strane po priamom kope nebezpečne hlavičkoval Kružliak. V 43. min napriahol z hranice šestnástky Oravec, ale jeho bombu vyrazil Rusov.V 50. min zakombinovali domáci po ľavej strane, ale Tavaresovej hlavičke chýbala presnosť aj razancia. Bol to však moment zvýšenej aktivity Spartaka. Gombošovu strelu z diaľky vytlačil Jedlička na roh a aj po ňom prúdili do jeho šestnástky centre, ktoré žlto-modrí s námahou odvracali. V 62. min Tešija uvoľnil Lovata, jeho strelu obrana zblokovala a Sobczykovi chýbalo iba málo, aby ju pred bránkou dočiahol. V 66. min nastúpil Dangubič a hneď sa skvelo uviedol. Najskôr si výborne nabehol za obranu, no trafil len bočnú sieť. Krátko nato však nádhernou prihrávkou našiel Lovata, ktorý nezadržateľne vyrovnal. Trnava mohla aj viesť, keď Diogovu gólovú prihrávku na Tavaresa odvrátil v poslednej chvíli Kružliak a skoro si dal vlastný gól. Z ničoho nič však udreli hostia, ktorí využili zmätky v obrane, Divkovič sa neunáhlil, videl lepšie postaveného K. Vidu, ktorý úplne voľný zvýšil na 2:1 pre D. Stredu. V 83. min Dangubič tečoval strieľaný center Tešiju, ale Jedličku neprekvapil. V 87. sa šikovne uvoľnil Diogo, technicky mieril do horného rohu, ale lopta letela kúsok nad cieľ. V nadstavenom čase mal na kopačke vyrovnanie Yilmaz, ktorému nádherne prihral Diogo, ale trnavský útočník odmietol úlohu hrdinu, lebo v tutovke minul a D. Streda sa po dlhých rokoch tešila z víťazstva v Trnave.V upršanom počasí sa do prvej vážnejšej príležitosti dostala Senica. Po ich rohovom kope nebezpečne hlavičkoval Dias. Brankár Šípoš výborným zákrokom podržal svoj tím. Zverenci trénera Ščasného dlho smútiť nemuseli. V 11. minúte sa po presnom centri Castaňedu presadil hlavou na zadnej žrdi Sadam Sulley a bolo 0:1. Ďalšie zaujímavé príležitosti sa potom zrodili až po polhodine hry. Najskôr nepresne zakončil aktívne hrajúci Sulley a o minútu neskôr sa nepodarilo skórovať ani domácemu Šefčíkovi. V 35. minúte sa hosťom podarilo svoj náskok zvýšiť, keď obrana Nitry dala v šestnástke Sofianovi El Moudanemu príliš veľa priestoru a ten peknou strelou k vzdialenejšej žrdi nezadržateľne skóroval - 0:2. Náskok mužstva zo Záhoria mohol byť do polčasu aj vyšší, no šance Klapana či Castaňedu zostali nevyužité.Nitra mala výborný vstup do druhého polčasu. Už po šiestich minútach sa dokázala vrátiť naspäť do zápasu, keď center z ľavej strany z kopačky Chobtota si Yenne snažiaci sa ubrániť útočníka Ristovskeho nešťastne sklepol do vlastnej brány. Radosť domácich z kontaktného gólu však netrvala dlho. V 63. minúte po priamom kope Lovra Cveka sa lopta dostala až do päťky, kde osamotený Joss Didiba pohodlne hlavou doprial Senici znova dvojgólový náskok. Hostia sa potom už zatiahli na vlastnú polovicu a umne strážili dobrý výsledok. V 78. minúte ho dokonca zveľadili, keď po rýchlom protiútoku sa dostal k lopte Castaňeda, parádnou zasekávačkou sa zbavil a následne presnou strelou zvýšil náskok Senice na 4:1. V zostávajúcom čase si už Záhoráci svoj náskok bez väčších problémov postrážili.Žilinčania mali do zápasu raketový nástup a už v 52. sekunde dorazil Ilievom vyrazenú strelu Káčera do ľavého dolného rohu seredskej brány pohotový Bernát. Domáci mali navrch, ale ďalší gól nepridali, aj napriek tomu, že mali na to niekoľko sľubných príležitostí ako, napríklad, v 9. minúte Jánošík. Sereď sa v 16. minúte zásluhou Roriča dostala blízko ku gólu, obrana domácich totiž hosťujúceho hráča nepokryla pri centri z pravej strany, ale Rorič poslal loptu v päťke tesne nad. Hostia však pochopili, že so Žilinou môžu hrať otvorenejšiu partiu a diváci sledovali napriek dažďu vyrovnaný duel. V 31. minúte hlavičkoval tesne vedľa pravej žrde Králik a o sedem minút Vallova strela minula pravý horný roh brány Serede.Obraz hry sa veľmi nezmenil ani v druhom dejstve. V 53. minúte vyrazil Iliev pokus domáceho Jánošíka a o štyri minúty mieril Diaz dobrej pozície vysoko nad. Podobne si po Slukovej prihrávke počínal Demiri v 62. minúte a o desať minút netrafil Vallov krížny center v sklze Boženík. Za nevyužité šance mohol domácich vytrestať v 80. minúte Morong, ale krížnou strelou vo výbornej príležitosti napol iba bočnú sieť. Záverečných desať minút zápasu bolo rozháraných, žiadny z tímov si nevytvoril tlak, a keď ani Balaj a Diaz v nadstavenom čase v dobrej šanci neskórovali, vyhrali Žilinčania nad Sereďou 1:0 gólom z úvodnej minúty.V Žiari sa hralo po daždi na náročnom vodou nasiaknutom teréne. Hostia mali dobrý vstup do zápasu. Do vedenia išli už v siedmej minúte, keď z pravej strany poslal loptu do stredu šestnástky Kvocera a hoci ju Kolesár v kaluži vody netrafil, napravil to za neho Modibo – 0:1. Domáci sa postupne otriasli z tohto momentu a začali hroziť. Po štvrťhodine hry bol faulovaný za šestnástkou Pellegrini a rozhodol sa následne aj sám zahrať nariadený priamy kop. Z asi osemnástich metrov to trafil parádne do vinkla – 1:1. Michalovce mohli ísť znovu do vedenia, pretože Popovits išiel sám na gólnmana Jenča, no ten vytiahol skvelý zákrok. Pohronie sa začínalo čoraz viac osmeľovať tlačiť pred bránku.Po centri Župu išiel sám na gólmana Kiru Klec, ani on však neuspel. Dobrú možnosť mal následne i jeho spoluhráč Sedláček v pokutovom území, netrafil však loptu a po polhodine opäť Klec v šanci hlavičkoval tesne vedľa. Tento stredopoliar predviedol v 37. minúte pekný prienik, ale finálna fáza mu nevyšla podľa predstáv. Prevahu domáceho mužstva mohol pretaviť do druhého gólu ešte Hrnčár, no ten po dlhom centri tiež hlavičkoval vedľa.V druhom polčase oba tímy poľavili z tempa, diváci videli oveľa menej príležitostí. Po rohovom kope to skúšal na strane hostí Carrilo, ale proti bol Mainge, ktorý loptu vykopával. Na opačnej strane bola po centri nebezpečná hlavička Abraháma, Kira bol na mieste. Gólový moment prišiel v 62. minúte. Tešili sa Michalovčania, keď po centri Popovitsa loptu brankár Jenčo iba vyrazil a z následnej dorážky uspel Martínez García – 1:2. Domáci sa potom za už hustého dažďa snažili vyrovnať, po rohu Kleca bol k tomu blízko Nosko, avšak hlavičkoval nad brvno. V 78. minúte putoval predčasne pod sprchy po druhej žltej karte a následne červenej Mainge, takže futbalisti Pohronia to malo ešte ťažšie niečo s duelom urobiť, no nezložili zbrane a podarilo sa im vyrovnať. Po vysokom centri Zacharu sa totiž brankár Kira na podmočenom teréne pošmykol a v šestnástke to dokonale využil v 86. minúte Klec.