KHL mala vyzerať úplne inak, po 12 rokoch ani zďaleka nekonkuruje NHL

16.5.2020 (Webnoviny.sk) - Podľa niekdajšej hviezdy ruského hokeja Viačeslava Fetisova mal projekt Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) vyzerať inak. Rusi túto súťaž zakladali s tým, že v blízkej budúcnosti chcú predstavovať konkurenciu pre zámorskú NHL. Odvtedy ubehlo dvanásť rokov a nadnárodná súťaž s ruským riadením ani zďaleka nekonkuruje lige zo Severnej Ameriky."Chceli sme založiť súťaž, v ktorej si budú všetci rovní, bez klubov napojených na oligarchov či iné vplyvné osoby," povedal Fetisov pre ruský Sport Express. Ako upozornil český web iDnes.cz, v KHL dlhodobo panuje obrovský rozdiel medzi špičkovými klubmi s najvyššími rozpočtami a priemerným zvyškom."Takto to napokon dopadlo. Je to iný vývoj, ako sme si predstavovali. Je pravdou, že tu máme nejakú konkurenciu, ktorá sa ukáže najmä v play-off. Kvalitou sa však nemôžeme porovnávať s NHL. Nemožno sa preto čudovať, že najväčšie talenty stále utekajú za more," pokračoval Fetisov.V súťaži doteraz štartovali dva kluby zo Slovenska - jednu sezónu v KHL strávil Lev Poprad, sedem súťažných ročníkov to bol Slovan Bratislava . Počas celkovo dvanástich sezón sa kluby v súťaži striedali a zmene sa KHL nevyhne ani teraz. Admiral Vladivostok totiž minimálne na jeden rok z ligy odchádza, dôvodom sú ekonomické problémy. A práve aréna vo Vladivostoku nesie meno po Viačeslavovi Fetisovovi. "Nebolo príjemné počuť túto správu, pretože som klub spoluzakladal a viem, že čo jeho existencia pre ľudí v regióne znamená. Admiral musíme vrátiť do KHL a dopriať obyvateľom Vladivostoku opäť pocit, že sú súčasťou našej krajiny," myslí si Fetisov.