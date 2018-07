KHL: Marek Hrivík bude hrať za Viťaz Podoľsk

Hokejista Calgary Flames Slovák Marek Hrivík (vľavo). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Podoľsk 1. júla (TASR) - Slovenský hokejista Marek Hrivík bude v kariére pokračovať v KHL. Dvadsaťšesťročný útočník sa na zmluve dohodol s Viťazom Podoľsk. Uviedol to oficiálny klubový web.Hrivík sa v uplynulej sezóne nedokázal výraznejšie presadiť v NHL, za Calgary Flames odohral iba tri stretnutia bez bodového zápisu. Takmer celú sezónu odohral za farmársky tím "plameňov" Stockton Heath. Dve sezóny predtým pendloval medzi New York Rangers a jeho farmárskym tímom Hartford Wolf Pack. V NHL odohral dokopy 24 zápasov a pripísal si tri asistencie.O návrate Hrivíka do Európy sa špekulovalo už po skončení sezóny, záujem o jeho služby mal údajne aj Slovan Bratislava.