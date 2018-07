Zápas medzi Chorvátskom a Dánskom bude aj o súboji Modriča s Eriksenom

Chorvátsky futbalista Luka Modrič (vľavo). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Osemfinále:

CHORVÁTSKO - DÁNSKO, nedeľa 1. júla, 20.00 SELČ, Nižnij Novgorod (Štadión Nižnij Novgorod)

hlavný rozhodca: zatiaľ neurčený



predpokladané zostavy:



Chorvátsko: Subašič - Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinič - Rakitič, Brozovič - Rebič, Modrič, Perišič - Mandžukič

Dánsko: Schmeichel - Dalsgaard, Kjaer, Christensen, Larsen - Delaney, Schöne, Eriksen - Poulsen, N. Jörgensen, Sisto

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nižnij Novgorod 1. júla (TASR) - Futbalisti Chorvátska doposiaľ predvádzali na MS v Rusku výborné výkony a chcú ich potvrdiť aj v nedeľňajšom osemfinále na štadióne v Nižnom Novgorode (20.00 h) proti Dánom. Tí sú ich prvou prekážkou vo vyraďovačke na vytúženej ceste za medailou. "Vikingovia" idú do zápasu ako outsideri, no dopredu flintu do žita nehádžu."Vatreni" ovládli svoju základnú D-skupinu, keď vyhrali všetky tri stretnutia, pričom presvedčivo zdolali Argentínu s Lionelom Messim 3:0. Už po druhom zápase mali postup vo vrecku a tak si v záverečnom s Islandom mohol dovoliť tréner Zlatko Dalič až deväť zmien v základe. Jeho zverenci aj v "béčkovej" zostave vyhrali 2:1.povedal krídelník Ante Rebič, ktorý otvoril skóre duelu proti Argentíne.Chorváti sa prebojovali do vyraďovačky prvýkrát od senzačného zisku bronzu na premiérových MS v samostatnosti v roku 1998. Teraz by chceli tento úspech minimálne zopakovať.nechal sa počuť útočník Andrej Kramarič.Hlavný ťahúň tímu je Luka Modrič. Kreatívny stredopoliar Realu Madrid si priviezol do Ruska skvelú formu a svojimi prihrávkami, prehľadom na ihrisku i gólmi diktuje hru Chorvátska. Jeho partner zo stredu poľa Ivan Rakitič, z konkurenčnej Barcelony, ho vychválil doslova do nebies.povedal a prirovnal ho k svojmu už bývalému spoluhráčovi z Barcy Andresovi Iniestovi.zložil im poklonu.Centrom dánskeho tímu je zase stredopoliar Tottenhamu Hotspur Christian Eriksen, ktorý mal prsty v oboch góloch svojho tímu na turnaji. Na prvý pri triumfe nad Peru (1:0) prihral a druhým zariadil remízu 1:1 s Austráliou. V záverečnom skupinovom zápase severania uhrali bezgólovú remízu s Francúzskom, čím potvrdili, že ich najväčšia zbraň je obrana.povedal Rakitič pre agentúru AP.Aj Eriksen mal len slová chvály na lídra súperovho tímu.uviedol. Modrič sa preslávil práve v drese londýnskeho klubu, v ktorom pôsobil v rokoch 2008 až 2012 a potom odišiel do Realu. Dvojica sa naposledy stretla na jeseň v skupinovej fáze LM. Viac radosti mal vtedy Eriksen, ktorý skóroval pri triumfe Spurs 3:1 vo Wembley, prvý zápas sa skončil remízou 1:1. Z prestížnej trofeje sa však nakoniec tešil Modrič.Zápas Chorvátsko - Dánsko sa začne v nedeľu 1. júla o 20.00 SELČ na štadióne v Nižnom Novgorode, v priamom prenose ho odvysiela RTVS na Jednotke. Víťaz duelu sa vo štvrťfinále stretne s lepším zo súboja medzi Španielskom a domácim Ruskom.