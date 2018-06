KHL: Sersen pokračuje v Slovane, predĺžil zmluvu o ďalší rok

Michal Sersen, archívna snímka. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Bratislava 29. júna (TASR) - Skúsený hokejový obranca Michal Sersen bude aj v sezóne 2018/2019 obliekať dres Slovana Bratislava. S vedením slovenského účastníka KHL sa dohodol na novej ročnej zmluve.Ako v piatok informoval web "belasých", platnosť kontraktu, ktorý vyprší na konci apríla 2019, ešte podlieha registrácii na Centrálnej hráčskej matrike (CIB) v Moskve. Sersen spojil so Slovanom väčšinu svojej doterajšej kariéry, 32-ročného beka čaká už trinásta sezóna v bratislavskom klube.povedal pre hcslovan.sk hlavný tréner mužstva Vladimír Országh.Rodák z Gelnice začínal v Bratislave ešte v dorasteneckom veku, postupne si vyskúšal v drese Slovana extraligu a neskôr aj KHL. Prvýkrát ju okúsil v ročníku 2012/13 po príchode z pražského Leva. So Slovanom sa prebojoval dvakrát do play off KHL, zastával tiež funkciu kapitána tímu. Vo vitríne má štyri slovenské majstrovské tituly - tri v Slovane, jeden v Banskej Bystrici. V drese slovenskej reprezentácie sa predstavil na šiestich svetových šampionátoch, v Helsinkách 2012 získal striebornú medailu.