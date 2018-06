Panama pri premiére na MS nezískala ani bod, Gomez: Nie sme najhorší

Momentka zo zápasu MS Belgicko - Panama. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Saransk 29. júla (TASR) - Panamskí futbalisti pri svojej premiére na majstrovstvách sveta nezískali ani bod. Spoločne s Egyptom boli jedinými účastníkmi MS 2018, ktorí prehrali v skupine všetky tri svoje zápasy.Stredoameričania boli so skóre 2:11 štatisticky najhorší tím v Rusku.citovala agentúra AP trénera panamskej reprezentácie Hernana Gomeza.Bejzbal a box sú najpopulárnejšími športmi v Paname, futbal sa rozvíja pomalšie, pretože v krajine chýbajú kvalitné ihriská a celková infraštruktúra.doplnil Gomez.Panamskí hráči skórovali v Rusku iba dvakrát, no ich góly fanúšikovia oslavovali, ako keby boli víťazné. V úvodnom zápase proti Belgicku (0:3) sa Panamčania presného zásahu nedočkali a ich prvý gól na MS dal v dueli proti Anglicku (1:6) Felipe Baloy. O druhý sa postaral Jose Rodriguez, ktorého strele pomohol do siete tečom obranca Tuniska (1:2).Futbalisti zo severu Afriky hrali na MS už päťkrát, no proti Paname si pripísali iba svoje druhé víťazstvo v histórii svetových šampionátov. Z prvého triumfu sa tešili pred 40 rokmi, keď zdolali Mexiko 3:1.vyhlásil tuniský lodivod Nabil Maaloul.