KHL: Slovan prehral v Kazani

Ak Bars Kazaň - Slovan Bratislava 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)



Góly: 18. Galijev (Popov, Tkačjov), 34. Galijev (Tkačjov) - 15. Lunter. Rozhodcovia: Fatejev, Kislov - Antonov, Maximovskij (všetci Rus.), vylúčení: 1:1 na 2 min, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:1, 6102 divákov.



Ak Bars Kazaň: Garipov - Postma, Pedan, Markov, Jarullin, Ljamkin, Batyršin - Azevedo, Zaripov, Burmistrov - Galijev, Popov, Tkačjov - Lukojanov, Michejev, Potapov - Gluchov, Svitov, Klinkhammer



Slovan Bratislava: Štěpánek - Gelinas, Sersen, Grman, Meszároš, Klok, Jánošík, Švarný - Řepík, Taffe, Červený - Jeglič, Sukeľ, Lunter - Rau, Bailey, Liška - Hrnka, Chipchura, Sloboda - Baranov

Kazaň 13. novembra (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava prehrali v utorňajšom stretnutí Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) na ľade úradujúceho šampióna Ak Bars Kazaň 1:2. Zverenci trénera Vladimíra Országha tak nebodovali v úvodnom dueli zo štvorzápasovej série na ihriskách súperov a zostali s 20 bodmi na 10. mieste Západnej konferencie.sa dostali do vedenia v 15. minúte gólom Mária Luntera v oslabení, no dva presné zásahy Stanislava Galijeva rozhodli o víťazstve Kazane.V druhom stretnutí nanastúpi Slovan vo štvrtok 15. novembra o 17.00 h v Nižnekamsku.Hra bola do polovice úvodnej tretiny vyrovnaná, domáci sa neskôr dostali do súvislejšieho tlaku, čo v 13. minúte vyústilo do ich presilovky. Skórovať však nedokázali, naopak, do vedenia išli Slovanisti. V 15. minúte vybojoval puk v obrannej tretine Lunter a svoj únik premenil na vedúci gól. Domáci boli i naďalej častejšie pred bránkou Štěpánka a svoju prevahu využili v 18. minúte, keď s dávkou šťastia vyrovnal Galijev.Hostia boli v druhej tretine aktívnejší, pokúšali sa o streľbu a častejšie sa dostávali do zakončenia. Jediný gól prostrednej časti hry však padol do bránky Slovana. V 34. minúte stratili hostia puk v útočnom pasme a chybu "belasých" potrestal svojim druhým gólom Galijev. Hosťujúci hráči dobre korčuľovali, tlačili sa pred bránku súpera, no bez gólového efektu.Začiatok záverečnej časti hry nepriniesol výraznejšie šance ani na jednej strane. Slovanisti neboli takí aktívni ako v druhej tretine, nevytvárali si šance a prevahu postupne získavali hráči Kazane. Ku koncu zápasu sa hra opäť vyrovnala, príležitostí bolo na oboch stranách veľmi málo. Necelé dve minúty pred koncom odvolal Slovan brankára, zatlačil domácich, vyrovnať sa mu však nepodarilo.