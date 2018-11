LIGA NÁRODOV: Česi sa chcú v Poľsku naladiť na zápas so Slovenskom

Na snímke vpravo Martin Škrtel (Slovensko) a vľavo Michael Krmenčík (Česko) v zápase 1. skupiny B divízie Ligy národov vo futbale Slovensko - Česko v Trnave 13. októbra 2018. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Praha 13. novembra (TASR) - Česká futbalová reprezentácia pokračuje v tréningovom procese pred prípravným zápasom s Poľskom (15. novembra) a záverečným súbojom 1. skupiny B-divízie Ligy národov proti Slovensku (19. novembra).citovala oficiálna stránka zväzu obrancu Tomáša Kalasa, ktorý pre zranenie vynechal októbrový dvojzápas so Slovenskom a Ukrajinou.Českí futbalisti mali zraz v pondelok podvečer a absolvovali aj tréning na štadióne Viktorie Žižkov. Vo štvrtkovom prípravnom zápase v Poľsku sa chcú dobre naladiť na dôležitý súboj so Slovenskom v pražskej Eden Aréne, v ktorom bude ich cieľom udržanie druhého miesta v skupine.dodal Daniel Pudil, ktorý sa do národného tímu vrátil po dvoch rokoch.Pod trénerom Jaroslavom Šilhavým má česká reprezentácia na svojom konte jedno víťazstvo nad Slovenskom (2:1) a prehru s Ukrajinou (0:1).