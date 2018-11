KHL: SLOVAN ZASTAVIL SÉRIU PREHIER, ZDOLAL NOVOSIBIRSK

Na snímke hráči HC Slovan Bratislava. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

KHL - základná časť 2018/2019:



Slovan Bratislava - Sibir Novosibirsk 3:2 (1:0, 0:2, 2:0)



Góly: 11. Rau (Chipchura, Meszároš), 53. Řepík (Taffe), 55. Rau (Řepík, Červený) - 24. Loginov (Alexejev, Pešechonov), 27. Komarov (Zyrjanov). Rozhodovali: Lavrentiev, Gusev - Berseňov, Judin, vylúčení: 1:5 na 2 min, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 6642 divákov.



zostavy:



Slovan Bratislava: Čiliak – Sersen, Gelinas, Grman, Meszároš, Bačik, Švarný, Jánošík – Řepík, Taffe, Červený – Liška, Sukeľ, Lunter - Lamper, Hrnka, Sloboda - Rau, Chipchura, Bailey



Sibir Novosibirsk: Taylor – Alexejev, Loginov, Demidov, Piganovič, Ignatovič, Naumov, Morozov, Savčenko – Šarov, Brule, Peltola – Michajlov, Sajustov, Kazakov – Zyrjanov, Romancev, Pervušin – Tkačenko, Komarov, Pešechonov



Bratislava 1. novembra (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava zdolali vo štvrtkovom domácom dueli v KHL Sibir Novosibirsk 3:2. Ukončili tak sériu prehier, ktorá trvala štyri zápasy.V stretnutí podpriemernej úrovne viedol Slovan od 11. minúty po góle Chada Raua. Hostia dokázali v druhej tretine v priebehu 141 sekúnd otočiť skóre, keď ich nakoplo zaváhanie Mareka Čiliaka, ktorý neudržal delovku Alexandra Loginova od červenej čiary. Slovan sa však v tretej časti dokázal vzchopiť a dvakrát využil presilovku, o vyrovnanie sa postaral Michal Řepík a svoj druhý gól v zápase pridal Rau. Slovan po víťazstve 3:2 zostal v tabuľke Západnej konferencie na 10. priečke, na ôsme postupové miesto stráca iba bod.V zostave "belasých" ešte chýbala staronová posila Žiga Jeglič, slovinský útočník čaká na zaregistrovanie zmluvy na centrálnej matrike a duel sledoval z tribúny.Zverenci trénera Vladimíra Országha pokračujú v domácej sérii sobotňajším súbojom s Lokomotivom Jaroslavľ (17.30 h), o dva dni neskôr privítajú na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu kazašský tím Barys Astana (18.30).Úvodné minúty priniesli boj o každý centimeter ľadu, diváci nevideli veľa súvislých akcií. S pribúdajúcim časom sa hra rozbehla a Čiliak musel niekoľkokrát zakročiť pri nebezpečných strelách hostí, svoje mužstvo podržal pri šanciach Sajustova aj Zyrjanova. Domáci využili z minima maximum, v 11. min Chipchura nabil Rauovi a ten strelou z prvej prekonal Taylora - 1:0. Sibir sa pokúšal o okamžitú odpoveď, v presilovke zavrel domácich, no Čiliak bol na mieste a delovke Loginova ukázal "semafor".Druhú tretinu začali lepšie slovanisti, ktorí sa po chybách v rozohrávke hostí dostávali do tutoviek. Gelinas mal po prihrávke Taffea pred sebou odkrytú bránku a Liška a Lunter sa ocitli sami pred Taylorom, no všetci traja šancami pohrdli. V 24. min z čista jasna zahrmelo na opačnej strane, dovtedy bezchybne chytajúci Čiliak pustil za chrbát tvrdú strelu Loginova od červenej čiary - 1:1. Sibir to nakoplo a o necelé tri minúty neskôr už viedol, po chybe domácej defenzívy a prihrávke Zyrjanova sa presadil osamotený Komarov. Slovan reagoval zvýšenou aktivitou, Taylora zamestnával najmä prvý útok na čele s Řepíkom a Taffeom. Brankár hostí si v 37. min poradil aj s bekhendovým zakončením Slobodu.V treťom dejstve mohol zvýšiť náskok Sibira Zyrjanov, ktorý sa predral pred Čiliaka, nepochodil rovnako ako o niekoľko minút neskôr Brule. Slovan sa pokúšal vytvoriť tlak, narážal však na dobre sformovanú obranu súpera. Vyrovnať sa mu podarilo až v presilovke, keď v 53. min Taylora delovkou prepálil Řepík. Hostia reklamovali ofsajd, videorozhodca ale gól odobril. O 82 sekúnd neskôr využil početnú výhodu po prihrávke Řepíka aj Rau a Slovan viedol 3:2. Hostia už nedokázali odpovedať, nepomohla im ani záverečná power play bez brankára.