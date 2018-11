Tipsport Liga: HKM Zvolen zdolal vo vloženom zápase vysoko HK Orange

Na snímke brankár Tomáš Tomek (Zvolen). Foto: TASR - Dušan Hein Foto: TASR - Dušan Hein

HK Orange 20 - HKM Zvolen 0:6 (0:1, 0:1, 0:4)



Góly: 12. Kytnár (Chovan, Zuzin), 30. Šišovský (Chovan, Zuzin), 42. Šišovský (Lušňák), 46. P. Halama (Andrisík), 51. Lušňák, 59. Lušňák (Dubina, P. Halama). Rozhodovali: Valach - Stano, Durmis, vylúčení: 4:5 na 2 min., presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 228 divákov.



HK Orange 20: Sklenár – Kupec, Nahálka, Golian, Švec, Lavička, Boldižár, Romaňák, Brincko – Urbánek, Kollár, Fafrák – Džugan, Giertl, Lunter – Havrila, Čenka, Zahradník – Svitana, Minárik, Juščák



HKM Zvolen: Tomek – Vandane, Ulrych, Zeleňák, Ružička, Pöyhönen, Dubina – Vandas, Špirko, S. Petráš – Lušňák, M. Halama, Šišovský – Chovan, Kytnár, Zuzin – Marcinek, P. Halama, Andrisík – Magdolen



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Piešťany 1. novembra (TASR) - Hokejisti HK Orange 20 prehrali vo vloženom zápase Tipsport Ligy s HKM Zvolen vysoko 0:6.Zvolen sa na piešťanskom ľade od úvodu zahryzol do svojho súpera. Vandas dvakrát neuspel zoči-voči Sklenárovi, no v 12. minúte sa hostia ujali vedenia, keď po kombinácii Chovana so Zuzinom sa presadil Kytnár. Aj v druhom dejstve mali navrch Zvolenčania a ich prevahu zúročil v polovici zápasu Šišovský, ktorý potrestal vylúčenie Giertla. Krátko na to mohol z trestného strieľania pridať tretí gól Zuzin, no s jeho forhendovým blafákom si Sklenár poradil. V tretej tretine však štyrikrát kapituloval a tak sa zrodilo jasné víťazstvo favorita.