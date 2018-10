KHL: Stewart do Slovana nepríde, pre rodinné problémy ukončil kariéru

Chris Stewart, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 3. októbra (TASR) - Chris Stewart sa mal v stredu dopoludnia hlásiť na tréningu Slovana Bratislava. Vedenie slovenského zástupcu v KHL však na kanadského hokejistu čakalo márne a o niekoľko hodín neskôr sa dozvedelo, že z jeho príchodu nič nebude. Tridsaťročný útočník sa totiž pre rodinné problémy rozhodol náhle ukončiť kariéru.napísal klub na svojom oficiálnom facebookovom profile.Slovan mal Stewarta predstaviť verejnosti v stredu, lenže Kanaďan sa na určený brífing na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu nedostavil. Pôvodne mal priletieť dopoludnia na viedenské letisko Schwechat, kde ho čakal zamestnanec klubu s ceduľkou v ruke, ten sa však hráča nedočkal. Stewartov mobil zvonil, ale hokejista ho nedvíhal.povedala prítomným novinárom riaditeľka klubu pre vzťahy s médiami a verejnosťou Veronika Némethová. Podľa nej hráčov agent predtým potvrdil, že Stewart mal odletieť do Viedne. Stewart, ktorý sa dohodol so Slovanom na zmluve do konca sezóny, si mal v stredu prvýkrát zatrénovať s hráčmi Slovana.Stewart má na konte 691 zápasov v NHL vrátane play off, v ktorých si pripísal 332 bodov (166+166). V najlepšej lige sveta odohral s výnimkou lockoutu nepretržitých 12 sezón, postupne obliekal dresy Colorada (draftovalo ho v roku 2006 v 1. kole z 18. miesta), St. Louis, Buffala, Minnesoty, Anaheimu a Calgary. Najviac sa mu vydaril ročník 2009/2010, v ktorom za Avalanche nastrieľal 28 gólov a pridal 36 asistencií. Robustný útočník, ktorý vie pri hre dokonale využiť svoje fyzické parametre, nazbieral v minulej sezóne v tíme Minnesoty a Calgary dokopy 16 bodov (10+6) v 54 dueloch. Po sezóne sa stal voľným hráčom a nebol na skúške v žiadnom kempe. V roku 2011 sa v kanadskom drese predstavil na MS na Slovensku.