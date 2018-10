Látal pozná silu súpera, ale chce uspieť, Godál sa teší na Škrtela

Na snímke tréner FC Spartak Trnava Radek Látal počas tlačovej konferencie v Istanbule v stredu 3. októbra 2018. Futbalisti FC Spartak Trnava odohrajú vo štvrtok 4. októbra zápas 2. kola D-skupiny Európskej ligy proti domácemu tureckému klubu Fenerbahce Istanbul. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Predpokladané zostavy:



Fenerbahce: Tekin - Ozbayrakli, Neustadter, Reyes, Kaldirim - Topal, Marques Siqueira - Chahechouhe, Benzia, Ayew - Slimani



Spartak: Chudý - Kadlec, Hladík, Tóth, Oravec - Greššák, Rada - Jirka, Grendel, Čanturišvili - Bakoš



Istanbul 3. októbra (TASR) - Futbalisti Fenerbahce Istanbul sú pred zápasom Európskej ligy proti Spartaku Trnava v pozícii favorita, predpoklady chcú naplniť. Ich momentálna forma však nie je ideálna a práve to chcú využiť Trnavčania. Tréner slovenského majstra Radoslav Látal sa netajil tým, že chce z Turecka odísť s bodmi.Fenerbahce je zatiaľ v D-skupine na poslednom 4. mieste, aj preto chce na domácom trávniku uspieť.povedal na stredajšej tlačovej konferencii obranca Hasan Ali Kaldirim.Druhý klub tureckej ligy z vlaňajšej sezóny nemá optimálnu formu. Neuspel ani v nedeľu v domácej súťaži, na ihrisku Rizesporu prehral 0:3. V priebežnej tabuľke mu patrí 14. miesto.skonštatoval tréner Phillip Cocu. Holandský kormidelník už môže počítať so slovenským obrancom Martinom Škrtelom. Ten sa krátko pred súbojom EL pred dvomi týždňami v Záhrebe zranil na tréningu, problém mu robil priťahovač pravej nohy. Kapitán slovenskej reprezentácie nehral dva zápasy, ale vo štvrtok už bude mužstvu k dispozícii. Či však bude hrať, tréner Cocu neprezradil:Na konfrontáciu s ním sa tešia aj Trnavčania. "Zahrať si proti Maťovi je veľká vec. Neviem, či niekedy hral proti slovenskému tímu, myslím si, že nie. Bude to zaujímavé meranie síl, povedal kapitán Trnavy Boris Godál, ktorý zápas vníma ako odmenu.To, že sa Fenerbahce nedarí, tréner Látal vníma. Považuje to však skôr za negatívum.uviedol Látal a dodal: