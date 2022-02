Kia dodá Policajnému zboru šesťdesiat nových áut, ich celková cena je viac než 1,4 milióna eur

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.2.2022 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo vnútra SR uzavrelo kúpnu zmluvu na dodávku 60 nových vozidiel pre Policajný zbor SR.Ako sa uvádza v dokumente zverejnenom na Centrálnom registri zmlúv, celková cena áut predstavuje 1 441 651 eur aj s DPH. Dodať ich rezortu má spoločnosť KIA Bratislava, s.r.o..Konkrétne si ministerstvo objednalo 40 áut strednej triedy s vizuálnym označením príslušnosti k Policajnému zboru so svetelným a výstražným zvukovým zariadením.Ďalších 20 vozidiel s „civilným" výzorom v sivej, čiernej alebo zelenej farbe má disponovať svetelným a zvukovým výstražným zariadením pre skrytú montáž. Všetky dodané autá majú mať možnosť inštalácie rádiostanice.Rezort by mal novými vozidlami KIA Ceed disponovať do konca tohto roku.