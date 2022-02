USA by mali prísť s opatreniami na zníženie napätia so Severnou Kóreou, tvrdí čínsky veľvyslanec pri OSN

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.2.2022 (Webnoviny.sk) - Čínsky veľvyslanec pri OSN Čang Ťün vyhlásil, že Spojené štáty by mali prísť s „príťažlivejšou a praktickejšou“ politikou a opatreniami na zníženie napätia s Kórejskou ľudovodemokratickou republikou (KĽDR).Iba takto sa podľa neho dá vyhnúť „začarovanému kruhu“ konfrontácií, odsúdení a sankcií, ktoré súvisia so severokórejským jadrovým programom.Čang Ťün uviedol, že riešenie spočíva v priamom dialógu a ak chce Bidenova administratíva dosiahnuť prelom vo vzťahoch s Pchjongjangom, mala by „ukázať viac úprimnosti a flexibility“.„Toto je kľúč k vyriešeniu problému a v rukách ho majú Spojené štáty,“ podotkol Čang Ťün. KĽDR v priebehu januára uskutočnila dovedna sedem testov rakiet.Nezvyčajne rýchle tempo pravdepodobne naznačuje zámer Pchjongjangu tlačiť na Bidenovu administratívu v oblasti dlhodobo zastavených jadrových vyjednávaní, keďže ťažkosti spojené s pandémiou koronavírusu vytvárajú ďalšie napätie v severokórejskej ekonomike, ktorú poškodzujú sankcie pod vedením USA.