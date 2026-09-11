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Kiahne, chrípka aj črevná viróza: Kedy je dieťa pre ostatných naozaj infekčné?
Tagy: Chrípka črevná viróza Kiahne Očkovanie PR
S príchodom nového školského roka sa do tried a škôlok nevrátia len deti, ale aj vírusy. Kým pri niektorých ochoreniach je dieťa infekčné ešte skôr, ako sa objavia prvé príznaky, ...
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11.9.2026 (SITA.sk) - S príchodom nového školského roka sa do tried a škôlok nevrátia len deti, ale aj vírusy.
Kým pri niektorých ochoreniach je dieťa infekčné ešte skôr, ako sa objavia prvé príznaky, dlhotrvajúci kašeľ či soplík neznamenajú, že stále predstavuje riziko pre svoje okolie. Pediatrička Union zdravotnej poisťovne vysvetľuje, kedy sú deti pri najčastejších ochoreniach skutočne nákazlivé a kedy sa už môžu bezpečne vrátiť do kolektívu.
Nádcha, kašeľ či bolesť hrdla patria medzi najčastejšie dôvody, pre ktoré deti na jeseň vynechávajú školu alebo škôlku. Šíria sa kvapôčkami pri kašli, kýchaní aj bežnom rozprávaní. "Pri bežných vírusových infekciách horných dýchacích ciest býva dieťa najinfekčnejšie približne jeden až dva dni pred objavením nádchy alebo kašľa a počas prvých dní ochorenia. Keď sa objaví soplík, vírus už často stihol obehnúť polovicu triedy," vysvetľuje pediatrička a revízna lekárka Union zdravotnej poisťovne Ingrid Dúbravová.
Ovčie kiahne patria medzi najnákazlivejšie detské ochorenia. Vírus sa šíri vzduchom a dieťa je infekčné už jeden až dva dni pred objavením prvých vyrážok. Dieťa môže nakaziť spolužiakov ešte skôr, ako rodičia vôbec tušia, že ide o ovčie kiahne. "Všetkým našim poistencom od 1 roka veku ponúkame príspevok na obe dávky očkovacej vakcíny proti kiahňam vo výške 50 %. Vrelo to odporúčam najmä deťom, ktoré trpia ekzémom alebo majú zníženú imunitu," radí lekárka z Union zdravotnej poisťovne.
Do kolektívu by sa malo dieťa vrátiť až po zaschnutí všetkých pľuzgierikov do chrastičiek približne 10 - 14 dní od začiatku výsevu, pri ťažšom priebehu to môže trvať aj dlhšie.
Chrípka sa od bežnej nádchy líši nielen prudkým nástupom a vysokými horúčkami, ale aj spôsobom šírenia. Dieťa začína vírus vylučovať už približne deň pred objavením prvých príznakov. Najväčšie riziko prenosu je počas prvých troch až štyroch dní ochorenia.
"Do kolektívu by sa malo vrátiť až vtedy, keď je aspoň 2 dni bez horúčky bez použitia liekov na jej znižovanie a jeho zdravotný stav mu umožňuje zúčastňovať sa bežných aktivít. Dieťa je aktívne, normálne je a pije," upozorňuje I. Dúbravová. Býva to zvyčajne 7 až 10 dní od začiatku ochorenia, pri ťažšom priebehu s vysokými teplotami aj dlhšie.
Pri zvracaní a hnačke bývajú rodičia opatrní, no často podcenia obdobie po odznení príznakov. Norovírusy aj rotavírusy sa šíria veľmi ľahko – stačí malé množstvo vírusových častíc na rukách, hračkách alebo kľučkách.
Aj keď sa dieťa cíti dobre, odborníci odporúčajú ponechať ho doma ešte minimálne 48 hodín po poslednej epizóde vracania alebo hnačky. Práve vtedy sa totiž vírus stále z tela vylučuje.
Dôsledné umývanie rúk po použití toalety je jedným z najúčinnejších spôsobov, ako zabrániť šíreniu nákazy.
Toto ochorenie sa šíri najmä medzi škôlkarmi. Dieťa je najinfekčnejšie počas prvého týždňa ochorenia, vírus sa však môže v stolici nachádzať ešte niekoľko týždňov po uzdravení. Práve preto je po návrate do kolektívu mimoriadne dôležité dôsledné umývanie rúk, najmä po použití toalety. "Do kolektívu sa môže dieťa vrátiť ak je bez horúčky, cíti sa dobre a zvláda bežný režim, pľuzgieriky v ústach už výrazne nebolia, dieťa normálne pije a je a nevznikajú nové kožné prejavy. Ochorenie zvyčajne odznie za 7 až 10 dní, niekedy do 14 dní," vysvetľuje I. Dúbravová.
Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk. Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.
Zdroj: SITA.sk - Kiahne, chrípka aj črevná viróza: Kedy je dieťa pre ostatných naozaj infekčné? © SITA Všetky práva vyhradené.
Kým pri niektorých ochoreniach je dieťa infekčné ešte skôr, ako sa objavia prvé príznaky, dlhotrvajúci kašeľ či soplík neznamenajú, že stále predstavuje riziko pre svoje okolie. Pediatrička Union zdravotnej poisťovne vysvetľuje, kedy sú deti pri najčastejších ochoreniach skutočne nákazlivé a kedy sa už môžu bezpečne vrátiť do kolektívu.
Nádcha a bežná vírusová infekcia
Nádcha, kašeľ či bolesť hrdla patria medzi najčastejšie dôvody, pre ktoré deti na jeseň vynechávajú školu alebo škôlku. Šíria sa kvapôčkami pri kašli, kýchaní aj bežnom rozprávaní. "Pri bežných vírusových infekciách horných dýchacích ciest býva dieťa najinfekčnejšie približne jeden až dva dni pred objavením nádchy alebo kašľa a počas prvých dní ochorenia. Keď sa objaví soplík, vírus už často stihol obehnúť polovicu triedy," vysvetľuje pediatrička a revízna lekárka Union zdravotnej poisťovne Ingrid Dúbravová.
Ovčie kiahne
Ovčie kiahne patria medzi najnákazlivejšie detské ochorenia. Vírus sa šíri vzduchom a dieťa je infekčné už jeden až dva dni pred objavením prvých vyrážok. Dieťa môže nakaziť spolužiakov ešte skôr, ako rodičia vôbec tušia, že ide o ovčie kiahne. "Všetkým našim poistencom od 1 roka veku ponúkame príspevok na obe dávky očkovacej vakcíny proti kiahňam vo výške 50 %. Vrelo to odporúčam najmä deťom, ktoré trpia ekzémom alebo majú zníženú imunitu," radí lekárka z Union zdravotnej poisťovne.
Do kolektívu by sa malo dieťa vrátiť až po zaschnutí všetkých pľuzgierikov do chrastičiek približne 10 - 14 dní od začiatku výsevu, pri ťažšom priebehu to môže trvať aj dlhšie.
Chrípka
Chrípka sa od bežnej nádchy líši nielen prudkým nástupom a vysokými horúčkami, ale aj spôsobom šírenia. Dieťa začína vírus vylučovať už približne deň pred objavením prvých príznakov. Najväčšie riziko prenosu je počas prvých troch až štyroch dní ochorenia.
"Do kolektívu by sa malo vrátiť až vtedy, keď je aspoň 2 dni bez horúčky bez použitia liekov na jej znižovanie a jeho zdravotný stav mu umožňuje zúčastňovať sa bežných aktivít. Dieťa je aktívne, normálne je a pije," upozorňuje I. Dúbravová. Býva to zvyčajne 7 až 10 dní od začiatku ochorenia, pri ťažšom priebehu s vysokými teplotami aj dlhšie.
Črevná viróza
Pri zvracaní a hnačke bývajú rodičia opatrní, no často podcenia obdobie po odznení príznakov. Norovírusy aj rotavírusy sa šíria veľmi ľahko – stačí malé množstvo vírusových častíc na rukách, hračkách alebo kľučkách.
Aj keď sa dieťa cíti dobre, odborníci odporúčajú ponechať ho doma ešte minimálne 48 hodín po poslednej epizóde vracania alebo hnačky. Práve vtedy sa totiž vírus stále z tela vylučuje.
Dôsledné umývanie rúk po použití toalety je jedným z najúčinnejších spôsobov, ako zabrániť šíreniu nákazy.
Ochorenie ruka – noha – ústa
Toto ochorenie sa šíri najmä medzi škôlkarmi. Dieťa je najinfekčnejšie počas prvého týždňa ochorenia, vírus sa však môže v stolici nachádzať ešte niekoľko týždňov po uzdravení. Práve preto je po návrate do kolektívu mimoriadne dôležité dôsledné umývanie rúk, najmä po použití toalety. "Do kolektívu sa môže dieťa vrátiť ak je bez horúčky, cíti sa dobre a zvláda bežný režim, pľuzgieriky v ústach už výrazne nebolia, dieťa normálne pije a je a nevznikajú nové kožné prejavy. Ochorenie zvyčajne odznie za 7 až 10 dní, niekedy do 14 dní," vysvetľuje I. Dúbravová.
Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk. Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.
Zdroj: SITA.sk - Kiahne, chrípka aj črevná viróza: Kedy je dieťa pre ostatných naozaj infekčné? © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Chrípka črevná viróza Kiahne Očkovanie PR
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