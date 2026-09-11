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11. septembra 2026
Protikorupčná jednotka po akcii „EXPEDITOR“ obvinila tri osoby, pýtali úplatky za stavebné povolenia – FOTO
Tagy: Developerské projekty hovorkyňa policajného prezídia Korupcia Policajná akcia posudky Západné Slovensko
Zásah protikorupčnej jednotky ÚBOK na západnom Slovensku vyústil do stíhania dvoch žien z prijímania úplatkov a jedného muža z podplácania. Vyšetrovateľ protikorupčnej jednotky
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11.9.2026 (SITA.sk) - Zásah protikorupčnej jednotky ÚBOK na západnom Slovensku vyústil do stíhania dvoch žien z prijímania úplatkov a jedného muža z podplácania.
Vyšetrovateľ protikorupčnej jednotky ÚBOK Prezídia Policajného zboru obvinil tri osoby v súvislosti s policajnou akciou „EXPEDITOR“. Ako informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová, po policajnej akcii z 8. septembra na západnom Slovensku vzniesol vyšetrovateľ obvinil zo zločinu prijímania úplatku dve ženy a jedeného muža obvinil z prečinu podplácania.
Vyšetrovanie sa týka podozrení z požadovania a prisľúbenia úplatku pri vybavovaní stanoviska k stavebnej dokumentácii a pri posudzovaní developerského projektu. Podľa doterajších zistení mali dve obvinené ženy od zástupcu obchodnej spoločnosti požadovať úplatok za vybavenie súhlasného stanoviska na príslušnom úrade.
Jedna zo žien mala požadovať 2 500 eur vopred, druhá žena podľa polície zástupcu spoločnosti ubezpečovala o kladnom vybavení žiadosti a po vydaní stanoviska ho prostredníctvom SMS informovala o výsledku a požadovala zaplatiť 3 500 eur.
Podľa vyšetrovania polície mala v ďalšom prípade, ktorý súvisel s posúdením developerského projektu, jedna zo žien v auguste 2025 požadovať od muža úplatok 1 500 eur v hotovosti. Stavby mali byť posúdené ako jednoduché, hoci predložené podanie podľa vyšetrovateľa takéto posúdenie neumožňovalo. Muž mal poskytnutie úplatku prisľúbiť.
Vyšetrovateľ pripravil tiež návrh na vzatie oboch žien do väzby. „Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie zatiaľ nie je možné poskytnúť ďalšie podrobnosti,“ dodala Vilhanová.
Zdroj: SITA.sk - Protikorupčná jednotka po akcii „EXPEDITOR“ obvinila tri osoby, pýtali úplatky za stavebné povolenia – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Vyšetrovateľ protikorupčnej jednotky ÚBOK Prezídia Policajného zboru obvinil tri osoby v súvislosti s policajnou akciou „EXPEDITOR“. Ako informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová, po policajnej akcii z 8. septembra na západnom Slovensku vzniesol vyšetrovateľ obvinil zo zločinu prijímania úplatku dve ženy a jedeného muža obvinil z prečinu podplácania.
Tisíceurové úplatky
Vyšetrovanie sa týka podozrení z požadovania a prisľúbenia úplatku pri vybavovaní stanoviska k stavebnej dokumentácii a pri posudzovaní developerského projektu. Podľa doterajších zistení mali dve obvinené ženy od zástupcu obchodnej spoločnosti požadovať úplatok za vybavenie súhlasného stanoviska na príslušnom úrade.
Jedna zo žien mala požadovať 2 500 eur vopred, druhá žena podľa polície zástupcu spoločnosti ubezpečovala o kladnom vybavení žiadosti a po vydaní stanoviska ho prostredníctvom SMS informovala o výsledku a požadovala zaplatiť 3 500 eur.
Návrh na vzatie do väzby
Podľa vyšetrovania polície mala v ďalšom prípade, ktorý súvisel s posúdením developerského projektu, jedna zo žien v auguste 2025 požadovať od muža úplatok 1 500 eur v hotovosti. Stavby mali byť posúdené ako jednoduché, hoci predložené podanie podľa vyšetrovateľa takéto posúdenie neumožňovalo. Muž mal poskytnutie úplatku prisľúbiť.
Vyšetrovateľ pripravil tiež návrh na vzatie oboch žien do väzby. „Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie zatiaľ nie je možné poskytnúť ďalšie podrobnosti,“ dodala Vilhanová.
Zdroj: SITA.sk - Protikorupčná jednotka po akcii „EXPEDITOR“ obvinila tri osoby, pýtali úplatky za stavebné povolenia – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Developerské projekty hovorkyňa policajného prezídia Korupcia Policajná akcia posudky Západné Slovensko
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