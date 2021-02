Kičura mal manipulovať s tendrami na nákup zdravotníckych pomôcok, štátu spôsobil miliónové škody

Vypovedajú viacerí svedkovia

Obvinený z úplatkárstva

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.2.2021 (Webnoviny.sk) - Bývalý predseda štátnych hmotných rezerv Kajetán Kičura mal manipulovať tendre na nákup zdravotníckych pomôcok, konkrétne respirátorov, chirurgických rúšok či ochranných rukavíc a oblekov. Ako informoval Denník N , Kičura je preto obvinený z machinácie pri verejnom obstarávaní a z obzvlášť závažného zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku.Z uznesenia Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) k jeho väzbe vyplýva, že mu za tendre na zdravotnícke pomôcky hrozí desať až 15 rokov väzenia, keďže mal štátu spôsobiť škodu za päť miliónov eur.Denník N ďalej uviedol, že proti bývalému šéfovi hmotných rezerv vypovedá v kauze zákaziek pre firmu Lacorp za takmer 35 miliónov eur najmenej sedem rôznych svedkov. „Ide s veľkou pravdepodobnosťou najmä o jeho podriadených. Ich mená pre anonymizáciu uznesenia nie sú verejné,“ pokračoval denník.Svedkovia podľa prokurátora potvrdili angažovanosť Kičuru a jedného zo šéfov odborov na rezervách na uzatvorení kúpnych zmlúv so spoločnosťou Lacorp. Podľa Denníka N sa tak stalo napriek tomu, že „touto spoločnosťou ponúkané zdravotnícke pomôcky nespĺňali potrebné špecifikácie a napriek tomu, že zástupca spoločnosti predložil neúplnú, chaotickú a predovšetkým cenovo nevýhodnú ponuku,“ píše sa v uznesení.Svedkovia tiež vypovedajú, ako jeden z obvinených prišiel na zasadnutie výberovej komisie „a expresívnym spôsobom so zvýšeným hlasom sa vyjadril, že komisia nemá riešiť detaily, ale je nutné, aby bol tovar vysúťažený a uzatvorená zmluva s Lacorp“.Jedna zo svedkýň opisovala aj to, ako sa upravovali kúpne zmluvy v prospech Lacorpu a konkrétne úpravy jej mal diktovať priamo Kajetán Kičura.Sudca pre prípravné konanie ŠTS 11. februára vyhovel žiadosti obvineného Kičuru o prepustenie z väzby na slobodu. Rozhodnutie nie je právoplatné, prokurátor proti nemu podal sťažnosť, o ktorej rozhodne Najvyšší súd SR.Polícia v rámci vyšetrovania prípadu s krycím názvom „Rezervy“ vzniesla 21. apríla 2020 obvinenia voči bývalému šéfovi Správy štátnych hmotných rezerv SR za obzvlášť závažný zločin prijímania úplatku a za obzvlášť závažný zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti.Vzhľadom na to, že Kajetán Kičura je sudcom s prerušeným výkonom funkcie, rozhodoval o súhlase s jeho väzbou Ústavný súd SR v Košiciach. Ten dal 22. apríla 2020 súhlas na jeho vzatie do väzby a následne ŠTS v Banskej Bystrici väzbu pre hrozbu ovplyvňovania svedkov potvrdil.