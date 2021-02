Nerovná výška tehotenskej dávky porušuje ústavu, voči vojačkám a policajtkám je diskriminačná

Výhrady mala aj prezidentka

Dávka by mala byť rovná

Až po ukončení 12. týždňa

15.2.2021 (Webnoviny.sk) - Novela zákona o sociálnom poistení od poslancov NR SR za hnutie OĽaNO priznáva ženám pracujúcim v polícii, hasičskom zbore, zbore väzenskej a justičnej stráže a profesionálnym vojačkám nižšiu tehotenskú dávku, čím porušuje príslušný článok Ústavy SR.V tlačovej správe to tvrdí Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (SNSĽP) . Zásada rovnakého zaobchádzania podľa strediska pritom patrí medzi hlavné piliere právneho systému Slovenska. Ústava SR zakazuje konať menej priaznivo s osobou v porovnateľnej situácii, upozorňuje SNSĽP.Stredisko pre ľudské práva vykonalo nezávislé zisťovanie, v ktorom posudzovalo legitímny cieľ prijatia ustanovenia vzťahujúceho sa na výšku tehotenskej dávky pre zamestnankyne podľa zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov."Po vykonaní ústavnoprávneho testu diskriminácie dospelo Stredisko k názoru, že predkladatelia disproporčne zasiahli do práv žien, na ktoré sa vzťahuje zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov," uvádza sa v tlačovej správe. Novela zákona o sociálnom poistení totiž stavia túto skupinu žien do menej priaznivej pozície a na základe ich zamestnania im priznáva nižšiu výmeru tehotenskej dávky.Od 1. apríla tohto roka by mali príslušníčky tzv. silových zložiek štátu dostávať pri 30-dňovom mesiaci v prepočte o 15,50 eura menej oproti tým ženám, na ktoré sa zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov nevzťahuje.„Je zarážajúce, že aj napriek pomerne častému zasahovaniu do práv žien zo strany niektorých poslancov vládnej koalície predkladatelia takýchto noviel stále nie sú schopní preveriť ich dopady na zásadu rovného zaobchádzania," vyhlásila riaditeľka Slovenského národného strediska pre ľudské práva Silvia Porubänová Prezidentka SR Zuzana Čaputová vlani pred Vianocami podpísala novelu zákona o sociálnom poistení, ktorou sa od apríla tohto roka na Slovensku zavedie tehotenská dávka pre takmer 21-tisíc tehotných žien. Aj ona mala výhrady k odlišnej sume tehotenskej dávky pre bežnú tehotnú poistenkyňu a pre tehotnú policajtku alebo vojačku.Kým bežná poistenkyňa dostane tehotenskú dávku najmenej v sume 215,50 eura mesačne pri 30-dňovom mesiaci, tehotné policajtky a vojačky majú dostávať dávku v pevnej sume 200 eur mesačne. "Prezidentka upozorňuje na potrebu rovnosti poskytovania dávky bez ohľadu na to, či ide o poistenkyne podľa zákona o sociálnom poistení alebo o policajtky alebo profesionálne vojačky," uviedol hovorca prezidentky Martin Strižinec. Ministerstvá práce, sociálnych vecí a rodiny, vnútra a obrany by preto podľa hlavy štátu mali napraviť spôsob výpočtu dávky tak, aby mali policajtky a profesionálne vojačky rovnaké podmienky."Schválený zákon prezidentka vníma ako pozitívum pre tehotné ženy, očakáva však odstránenie spomínaného nedostatku. Ak takýto stav bude pretrvávať aj po nadobudnutí účinnosti zákona, prezidentka sa obráti na Ústavný súd SR s návrhom na posúdenie súladu zákona s ústavou," dodal Strižinec koncom minulého roka.Nárok na tehotenskú dávku od apríla tohto roka vznikne žene od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, teda po ukončení 12. týždňa tehotenstva, ak žena bola nemocensky poistená najmenej 270 dní v posledných dvoch rokoch.Výška tehotenskej dávky dosiahne 15 percent z hrubej mzdy zamestnankyne, resp. z vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby, nebude však nižšia ako 10 percent maximálneho denného vymeriavacieho základu.Minimálna suma tehotenskej dávky pre živnostníčky a zamestnankyne v tomto roku pri 30-dňovom mesiaci dosiahne 215,50 eura. Maximálna výška tehotenskej dávky pre ženy, ktoré v hrubom zarábajú 2 184 eur a viac, bude tento rok vyše 320 eur mesačne.