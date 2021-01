Kieran Trippier môže hrať za Atlético Madrid, trest za stávkovanie mu pozastavili

Sedem porušení pravidiel

Zápas proti Getafe už vynechal

3.1.2021 (Webnoviny.sk) - Desaťtýždňový trest pre obrancu Atlética Madrid Kierana Trippiera za porušenie pravidiel stávkovanie bol pozastavený. Španielske médiá informujú, že aktuálny líder La Ligy podal námietku voči trestu spred Vianoc, a preto 30-ročný anglický reprezentant môže až do vyriešenia celého prípadu hrávať za svoj madridský klub.Trest od Anglickej futbalovej asociácie (FA) vzťahujúci sa aj na zahraničné súťaže pozastavil riadiaci orgán svetového futbalu FIFA.Trippier sa mal dopustiť až siedmich porušení pravidiel stávkovania v súvislosti s jeho prestupom z Tottenhamu do Atlética v júli 2019. Vyslúžil si za to aj pokutu 77 000 eur.Hráč všetko popiera. Trippier tvrdí, že v zmienenom období nestávkoval a už vôbec sa pritom neobohatil.Španielske zdroje však informujú, že hráč mal len poskytnúť informácie blízkym osobám o svojom prestupe do Španielska a tie na tom mali finančne profitovať.Anglický krajný obranca už chýbal v zostave Atlética deň pred Silvestrom vo víťaznom súboji proti Getafe (1:0), ale predtým odohral plnú porciu minút vo všetkých trinástich súbojoch aktuálneho ročníka La Ligy.Súčasný stav udalostí znamená, že Trippier by mohol byť trénerovi Diegovi Simeonemu k dispozícii v nedeľňajšom zápase na trávniku Deportiva Alavés, ale zrejme hrať nebude.Trippier je 25-násobný reprezentant Anglicka a bol aj súčasťou reprezentácie Albiónu, ktorá obsadila štvrté miesto na MS 2018 v Rusku.