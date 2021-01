Mladí hráči ukázali potenciál, vraví po konci na MS v hokeji do 20 rokov tréner Petrovický

Gólmani boli najlepší

Sedem strelených gólov

Dva medailové šampionáty

3.1.2021 (Webnoviny.sk) - Spoľahliví brankári, solídna defenzíva, ale aj slabý útok charakterizovali hru Slovenska na majstrovstvách sveta v hokeji do 20 rokov v Kanade. Druhýkrát s hlavným trénerom Róbertom Petrovickým na striedačke a druhýkrát celkové ôsme miesto.Mladí Slováci opäť splnili základný cieľ - postup do štvrťfinále, no tam opäť nestačili na zámorského favorita.Zatiaľ čo však pred rokom v Česku s Kanaďanmi už v polovici zápasu prehrávali 0:5 (napokon 1:6), aktuálne proti Američanom v polovici tretej tretiny znížili na 2:3 a chvíľu mali na dosah aj vyrovnanie."Myslím si, že sme hrali dobre po celý zápas. Výbornú robotu odviedol brankár. Gólmani boli najlepší hráči nášho tímu na tomto turnaji," zhodnotil obranca Samuel Kňažko , kapitán slovenského tímu."V tretej tretine sme začali dobre. Hrali sme ako jeden tím. V šatni sme si predtým vraveli, že nás čaká zrejme posledných 20 minút na turnaji. Preto musíme vydať zo seba to najlepšie," pridal postreh brankár Šimon Latkóczy na webe IIHF.Tréner Petrovický vzal do Kanady mladý tím bez výraznejšej hviezdy. Nechýbala mu bojovnosť, poctivá defenzívna robota, ale absentoval strelec, resp. hráč, ktorý by v ofenzíve ukázal niečo výnimočné.Slováci v piatich zápasoch strelili dokopy len sedem gólov. Inkasovali až 18, ale z toho až šesť v jedinom zápase od Fínov.Jediný, kto dosiahol dva góly, bol útočník Michal Mrázik (2+1), najproduktívnejší bol iba 16-ročný obranca Šimon Nemec so štyrmi asistenciami. Z brankárov bol lepší Latkóczy, ktorý odchytal tri zápasy s úspešnosťou zákrokov 92,16% a priemerom 2,61 gólu na zápas.Kľúčový bol jeho shutout v úvodnom vystúpení proti Švajčiarom (1:0), ktorý v kombinácii so ziskom bodu s Nemcami (3:4 pp) poslal Slovákov do štvrťfinále."Vzali sme so sebou veľa mladých talentovaných hráčov. A oni ukázali potenciál. Musíme s nimi ďalej pracovať a veriť, že sa z nich stanú platní hráči. Nebojíme sa dať im šancu, ak uvidíme, že budú tvrdo pracovať a budú sa chcieť každý deň zlepšovať," komentoval Róbert Petrovický, cituje ho web MS do 20 rokov.S majstrovstvami sveta tejto vekovej kategórie sa mladí Slováci rozlúčili po šiesty raz za sebou prehrou vo štvrťfinále.Zatiaľ naposledy sa dostali o krok ďalej v roku 2015, keď si v kanadskom Toronte vybojovali bronzové medaily. Bronzoví boli aj v roku 1999 vo Winnipegu. Sú to naďalej jediné dva medailové šampionáty v ére samostatnosti Slovenska.