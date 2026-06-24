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24. júna 2026
Kim Čong-un avizuje výstavbu 10-tisíctonových vojnových lodí a jadrové vyzbrojenie námorníctva
Severná Kórea plánuje vybaviť svoje námorníctvo jadrovými zbraňami a výrazne rozšíriť flotilu veľkých vojnových lodí. Oznámil to líder Kim Čong-un pri zaradení nového torpédoborca do ...
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24.6.2026 (SITA.sk) - Severná Kórea plánuje vybaviť svoje námorníctvo jadrovými zbraňami a výrazne rozšíriť flotilu veľkých vojnových lodí. Oznámil to líder Kim Čong-un pri zaradení nového torpédoborca do služby.
Severná Kórea vybaví svoje námorníctvo jadrovými zbraňami a postaví väčšie vojnové lode. Podľa stredajšej správy štátnej agentúry KCNA to vyhlásil severokórejský líder Kim Čong-un, ktorý pokračuje v presadzovaní rozsiahlej modernizácie armády.
Kim sa k plánom vyjadril počas slávnostného zaradenia vojnového plavidla Čche Hjon do služby v prístavnom meste Nampcho. Ide o jednu z dvoch lodí triedy s výtlakom 5 000 ton, ktoré krajina spustila na vodu minulý rok. „Program vybavovania námorníctva jadrovými zbraňami napreduje presne podľa plánu,“ povedal Kim podľa KCNA. Dodal, že ide o strategický smer mimoriadneho významu, ktorý umožní pripravenosť jadrových síl krajiny na „mnohostranné a efektívne nasadenie“.
Severná Kórea už skôr uviedla, že loď Čche Hjon je vybavená „najsilnejšími zbraňami“. Kim v apríli osobne dohliadal aj na skúšku riadenej strely odpálenej z tejto lode. Podľa jeho najnovších vyjadrení bude čoskoro do služby zaradený aj torpédoborec Kang Kon a následne krajina začne postupne spúšťať na vodu strategické vojnové lode s výtlakom 10 000 ton.
Severokórejský líder zároveň oznámil zámer stavať každý rok dve bojové lode vyššej triedy, než je Čche Hjon, vrátane jedného krížnika s výtlakom 10 000 ton. Takéto plavidlá sú porovnateľné s modernými torpédoborcami používanými americkým alebo juhokórejským námorníctvom.
Podľa profesora vojenských štúdií Čche Ki-ila zo Sangji University má hranica 10 000 ton pre Pchjongjang predovšetkým symbolický význam. „Loď takejto veľkosti bude naznačovať odhodlanie Pchjongjangu ďalej nezaostávať za námornou silou Soulu,“ povedal pre AFP.
Odborník na Severnú Kóreu Lim Eul-čul z Kyungnam University uviedol, že krok je zameraný najmä na vyslanie signálu Spojeným štátom, ktoré sú hlavným bezpečnostným spojencom Južnej Kórey. Podľa neho by nasadenie riadených striel odpaľovaných z lodí a vyzbrojených taktickými jadrovými hlavicami výrazne zvýšilo nároky na obranu a odstrašenie zo strany juhokórejských a amerických síl.
Oznámenie prišlo len niekoľko dní po zasadnutí vládnucej strany, na ktorom Kim prisľúbil urýchlenie modernizácie armády. Zároveň obvinil Južnú Kóreu a Spojené štáty, že Kórejský polostrov posúvajú „na pokraj jadrovej vojny“. V Južnej Kórei je pritom na podporu jej obrany rozmiestnených približne 28 500 amerických vojakov.
Zdroj: SITA.sk - Kim Čong-un avizuje výstavbu 10-tisíctonových vojnových lodí a jadrové vyzbrojenie námorníctva © SITA Všetky práva vyhradené.
Severná Kórea vybaví svoje námorníctvo jadrovými zbraňami a postaví väčšie vojnové lode. Podľa stredajšej správy štátnej agentúry KCNA to vyhlásil severokórejský líder Kim Čong-un, ktorý pokračuje v presadzovaní rozsiahlej modernizácie armády.
Kim sa k plánom vyjadril počas slávnostného zaradenia vojnového plavidla Čche Hjon do služby v prístavnom meste Nampcho. Ide o jednu z dvoch lodí triedy s výtlakom 5 000 ton, ktoré krajina spustila na vodu minulý rok. „Program vybavovania námorníctva jadrovými zbraňami napreduje presne podľa plánu,“ povedal Kim podľa KCNA. Dodal, že ide o strategický smer mimoriadneho významu, ktorý umožní pripravenosť jadrových síl krajiny na „mnohostranné a efektívne nasadenie“.
Severná Kórea už skôr uviedla, že loď Čche Hjon je vybavená „najsilnejšími zbraňami“. Kim v apríli osobne dohliadal aj na skúšku riadenej strely odpálenej z tejto lode. Podľa jeho najnovších vyjadrení bude čoskoro do služby zaradený aj torpédoborec Kang Kon a následne krajina začne postupne spúšťať na vodu strategické vojnové lode s výtlakom 10 000 ton.
Severokórejský líder zároveň oznámil zámer stavať každý rok dve bojové lode vyššej triedy, než je Čche Hjon, vrátane jedného krížnika s výtlakom 10 000 ton. Takéto plavidlá sú porovnateľné s modernými torpédoborcami používanými americkým alebo juhokórejským námorníctvom.
Podľa profesora vojenských štúdií Čche Ki-ila zo Sangji University má hranica 10 000 ton pre Pchjongjang predovšetkým symbolický význam. „Loď takejto veľkosti bude naznačovať odhodlanie Pchjongjangu ďalej nezaostávať za námornou silou Soulu,“ povedal pre AFP.
Odborník na Severnú Kóreu Lim Eul-čul z Kyungnam University uviedol, že krok je zameraný najmä na vyslanie signálu Spojeným štátom, ktoré sú hlavným bezpečnostným spojencom Južnej Kórey. Podľa neho by nasadenie riadených striel odpaľovaných z lodí a vyzbrojených taktickými jadrovými hlavicami výrazne zvýšilo nároky na obranu a odstrašenie zo strany juhokórejských a amerických síl.
Oznámenie prišlo len niekoľko dní po zasadnutí vládnucej strany, na ktorom Kim prisľúbil urýchlenie modernizácie armády. Zároveň obvinil Južnú Kóreu a Spojené štáty, že Kórejský polostrov posúvajú „na pokraj jadrovej vojny“. V Južnej Kórei je pritom na podporu jej obrany rozmiestnených približne 28 500 amerických vojakov.
Zdroj: SITA.sk - Kim Čong-un avizuje výstavbu 10-tisíctonových vojnových lodí a jadrové vyzbrojenie námorníctva © SITA Všetky práva vyhradené.
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