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24. júna 2026
Kongres symbolicky pokarhal Trumpa za vojnu s Iránom
Americký Senát podporil rezolúciu vyzývajúcu prezidenta Donalda Trumpa na stiahnutie amerických síl z bojových operácií proti Iránu bez výslovného súhlasu Kongresu. Hoci opatrenie nemá priamu právnu ...
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24.6.2026 (SITA.sk) - Americký Senát podporil rezolúciu vyzývajúcu prezidenta Donalda Trumpa na stiahnutie amerických síl z bojových operácií proti Iránu bez výslovného súhlasu Kongresu. Hoci opatrenie nemá priamu právnu záväznosť, predstavuje ďalší politický tlak na Biely dom počas rokovaní s Teheránom.
Americký Senát v utorok schválil prevažne symbolickú rezolúciu vyzývajúcu na ukončenie vojenského konfliktu prezidenta Donalda Trumpa s Iránom. Opatrenie, ktoré už predtým podporila Snemovňa reprezentantov, prešlo hornou komorou Kongresu pomerom hlasov 50 ku 48.
Rezolúcia nariaďuje prezidentovi stiahnuť americké sily z bojových operácií proti Iránu, pokiaľ Kongres výslovne neschváli vojenskú akciu. Keďže ide o takzvanú súbežnú rezolúciu, nepodlieha podpisu prezidenta a jej právna záväznosť je sporná. Napriek tomu jej schválenie znamená, že obe komory Kongresu sa oficiálne postavili proti konfliktu, ktorý sa začal po amerických a izraelských útokoch na Irán koncom februára.
Hlasovanie sa uskutočnilo v čase, keď administratíva prezidenta Trumpa vedie 60-dňové diplomatické úsilie s cieľom premeniť predbežné memorandum o porozumení s Iránom na konečnú dohodu. Tá má riešiť iránsky jadrový program, zmiernenie sankcií aj situáciu v Hormuzskom prielive.
Líder demokratov v Senáte Chuck Schumer presadil hlasovanie s cieľom prinútiť republikánov verejne sa vyjadriť ku konfliktu. „Republikáni sa môžu za zatvorenými dverami sťažovať na Trumpovu vojnu, jeho utajovanie aj katastrofálnu dohodu s Iránom, koľko chcú, ale jediný spôsob, ako túto vojnu raz a navždy ukončiť, je konať,“ vyhlásil pred hlasovaním.
Demokrati tvrdia, že Trump porušil ústavu, keď spustil vojenské operácie proti Iránu bez súhlasu Kongresu. Biely dom naopak argumentuje, že snahy obmedziť prezidentove právomoci sú protiústavné a že konflikt sa skončil už po prímerí vyhlásenom v apríli. Administratíva zároveň varuje, že oslabovanie prezidentových právomocí môže znížiť vyjednávaciu pozíciu Spojených štátov počas rokovaní s Teheránom.
Obavy v Kongrese vyvolávajú aj ekonomické dôsledky vojny, ktorá narušila obchodné trasy, zvýšila ceny energií a prehĺbila obavy amerických voličov z inflácie pred novembrovými voľbami do Kongresu. Napriek pokroku v rokovaniach zostávajú medzi Washingtonom a Teheránom viaceré sporné otázky.
Irán v utorok oznámil, že inšpektori Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu nebudú mať prístup k jadrovým zariadeniam bombardovaným Spojenými štátmi a Izraelom. Prezident Trump následne na sociálnej sieti uviedol, že Irán súhlasil s „najvyššou úrovňou“ jadrových inšpekcií.
Napätie pretrváva aj okolo Hormuzského prielivu. Hlavný iránsky vyjednávač Mohammad Bágher Ghalíbáf vyhlásil, že prieliv sa „nikdy nevráti“ k podmienkam voľnej plavby, ktoré platili pred vojnou, a to napriek novým komunikačným kanálom zameraným na udržanie otvorenej námornej dopravy v tejto strategickej oblasti.
Zdroj: SITA.sk - Kongres symbolicky pokarhal Trumpa za vojnu s Iránom © SITA Všetky práva vyhradené.
Americký Senát v utorok schválil prevažne symbolickú rezolúciu vyzývajúcu na ukončenie vojenského konfliktu prezidenta Donalda Trumpa s Iránom. Opatrenie, ktoré už predtým podporila Snemovňa reprezentantov, prešlo hornou komorou Kongresu pomerom hlasov 50 ku 48.
Rezolúcia nariaďuje prezidentovi stiahnuť americké sily z bojových operácií proti Iránu, pokiaľ Kongres výslovne neschváli vojenskú akciu. Keďže ide o takzvanú súbežnú rezolúciu, nepodlieha podpisu prezidenta a jej právna záväznosť je sporná. Napriek tomu jej schválenie znamená, že obe komory Kongresu sa oficiálne postavili proti konfliktu, ktorý sa začal po amerických a izraelských útokoch na Irán koncom februára.
Republikáni sa môžu sťažovať na Trumpovu vojnu
Hlasovanie sa uskutočnilo v čase, keď administratíva prezidenta Trumpa vedie 60-dňové diplomatické úsilie s cieľom premeniť predbežné memorandum o porozumení s Iránom na konečnú dohodu. Tá má riešiť iránsky jadrový program, zmiernenie sankcií aj situáciu v Hormuzskom prielive.
Líder demokratov v Senáte Chuck Schumer presadil hlasovanie s cieľom prinútiť republikánov verejne sa vyjadriť ku konfliktu. „Republikáni sa môžu za zatvorenými dverami sťažovať na Trumpovu vojnu, jeho utajovanie aj katastrofálnu dohodu s Iránom, koľko chcú, ale jediný spôsob, ako túto vojnu raz a navždy ukončiť, je konať,“ vyhlásil pred hlasovaním.
Porušenie ústavy
Demokrati tvrdia, že Trump porušil ústavu, keď spustil vojenské operácie proti Iránu bez súhlasu Kongresu. Biely dom naopak argumentuje, že snahy obmedziť prezidentove právomoci sú protiústavné a že konflikt sa skončil už po prímerí vyhlásenom v apríli. Administratíva zároveň varuje, že oslabovanie prezidentových právomocí môže znížiť vyjednávaciu pozíciu Spojených štátov počas rokovaní s Teheránom.
Obavy v Kongrese vyvolávajú aj ekonomické dôsledky vojny, ktorá narušila obchodné trasy, zvýšila ceny energií a prehĺbila obavy amerických voličov z inflácie pred novembrovými voľbami do Kongresu. Napriek pokroku v rokovaniach zostávajú medzi Washingtonom a Teheránom viaceré sporné otázky.
Napätie pretrváva aj okolo Hormuzského prielivu
Irán v utorok oznámil, že inšpektori Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu nebudú mať prístup k jadrovým zariadeniam bombardovaným Spojenými štátmi a Izraelom. Prezident Trump následne na sociálnej sieti uviedol, že Irán súhlasil s „najvyššou úrovňou“ jadrových inšpekcií.
Napätie pretrváva aj okolo Hormuzského prielivu. Hlavný iránsky vyjednávač Mohammad Bágher Ghalíbáf vyhlásil, že prieliv sa „nikdy nevráti“ k podmienkam voľnej plavby, ktoré platili pred vojnou, a to napriek novým komunikačným kanálom zameraným na udržanie otvorenej námornej dopravy v tejto strategickej oblasti.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/utok-na-iran-a-napatie-na-blizkom-vychode-fotografie/">Útok na Irán a napätie na Blízkom východe (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Kongres symbolicky pokarhal Trumpa za vojnu s Iránom © SITA Všetky práva vyhradené.
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