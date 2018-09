Kim Čong-un chce ďalší summit s Trumpom, tvrdí prezident J. Kórey

Na snímke, ktorú zverejnil juhokórejský prezidentský palác cez agentúru Yonhap severokórejský vodca Kim Čong-un (vľavo) a juhokórejský prezident Mun Če-in (vpravo). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Soul 20. septembra (TASR) - Seveokrórejský vodca Kim Čong-un dúfa, že americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo čoskoro navštívi Pchjongjang. Na tlačovom brífingu to podľa agentúry AP vo štvrtok povedal juhokórejský prezident Mun Če-in.Munove vyjadrenia prišli po tom, čo sa vrátil do vlasti z trojdňového summitu s vodcom KĽDR, ktorý sa konal v severokórejskej metropole Pchjongjang.Kim Čong-un si podľa Munových slov zároveň želá, aby sa čo najskôr opäť stretol s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Juhokórejský prezident zároveň avizoval, že Trumpovi na budúci týždeň na stretnutí na pôde OSN doručí od Kima súkromnú správu.Mun Če-in ďalej uviedol, že americkému prezidentovi bude tlmočiť svoju a Kimovu túžbu dosiahnuť ešte do konca tohto roka deklaráciu o ukončení kórejskej vojny z rokov 1950-1953. Tá de facto stále pokračuje, skončila sa totiž len prímerím a nie mierovou dohodou.Práve deklarácia by mohla byť prvým krokom k dosiahnutiu mierovej dohody, USA sa však obáva, že by severokórejský líder v súvislosti s ňou mohol tlačiť na stiahnutie amerických vojakov z Kórejského polostrova, priblížila AP.O ďalšie vzájomné stretnutie požiadal severokórejský vodca Kim Čong-un amerického prezidenta i v nedávnom liste. Korešpondencia medzi oboma lídrami nadväzuje na ich júnový summit v Singapure a je zameraná na dosiahnutie pokroku v oblasti denuklearizácie Kórejského polostrova.Trump v auguste zrušil cestu Pompea do Severnej Kórey s tým, že proces denuklearizácie Kórejského polostrova nenapreduje želaným tempom, pripomenula agentúra DPA.